Horoskop: Dieser "Riverdale"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Widder: Veronica Lodge

Bei Veronica muss es schnell gehen. Sie redet nicht um den heißen Brei herum, sondern weiß genau was sie will und spricht es auch offen und ehrlich an. Bei ihr weiß man immer woran man ist und das ist auch einer der Eigenschaften, die andere an dir bewundern. Du bist extrem willensstark und immer für ein Abenteuer bereit.

Veronica weiß, was sie will. Netflix

Stier: Archie Andrews

Du bist everybodys darling, genau wie Archie. Du kommst mit jedem klar und in Stresssituationen bewahrst du immer einen kühlen Kopf. Insgesamt bist du sehr geduldig und auf dem Boden geblieben. Wenn es darum geht etwas durchzuziehen bist du auch sehr ausdauernd.

Immer gelassen, genau wie Archie Andrews. Netflix

Zwilling: Reggie Mantle

Du bist ein Gewohnheitsmensch und liebst Routinen in deinem Leben. Denn wenn du etwas willst, arbeitest du so lange darauf hin, bis du es hast und dann willst du es meistens aber auch behalten. Genau wie Riverdale-Hottie Reggie bist du nicht auf den Kopf gefallen, sehr offen und kannst Leute schnell von dir und deinen Stärken überzeugen.

Offen und stark wie Reggi Netflix

Krebs: Jughead Jones

Für deine Freunde bist du IMMER da, ganz egal zu welcher Uhrzeit. Genau wie Riverdale-Liebling Jughead kannst du Geheimnisse für dich behalten und deine Buddys decken, wenn es hart auf hart kommt. Allerdings hast du auch eine sehr geheimnisvolle Seite, die andere manchmal schwer nachvollziehen können.

Geheimnisvoll wie Jughead. Netflix

Löwe: Betty Cooper

Betty weiß was sie will und du weißt das auch. Sobald es um deine besten Freunde, deine Familie und deinen engen Kreis geht, verstehst du allerdings keinen Spaß. Du willst alle beschützen und stehst hinter jedem, der deine Hilfe braucht. Trotzdem bleibst du dabei immer gerecht.

Gerecht wie Betty. Netflix

Jungfrau: Alice Cooper

Manchmal spricht Alice nicht aus, was sie denkt, trotzdem ist sie sehr loyal. Diese Eigenschaft verbindet dich am meisten mit ihr. Abgesehen davon bist du aber sehr genau in allem, was du machst. Du überlässt nichts in dem Zufall und deshalb steht dir deine ängstliche Art auch manchmal im Weg. Versuch die Dinge mehr loszulassen, dann kommt auch deine unglaublich vielseitige Art auch viel mehr zum Vorschein.

Loyal und vielseitig wie Alice. Netflix

Waage: Josie McCoy

Genau wie Riverdale-Sängerin Josie McCoy bist du sehr charmant, ehrlich und die meiste Zeit deines Lebens sehr fröhlich. Doch wenn es darum geht, um deine Träume zu kämpfen, gibst du einfach alles. Trotzdem bleibst du dabei immer optimistisch und warmherzig.

Du kämpfst für deine Träume, genau wie Josie. Netflix

Skorpion: Pop Tate

Pop Tate ist und bleibt einfach ein Fels in der Brandung. Mit dieser Eigenschaft kannst du auch besonders gut glänzen. Du bist optimistisch und gibst niemals auf. Was dich besonders auszeichnet ist dein unvergleichbarer Mut.

Pop gibt niemals auf! Netflix

Schütze: Cheryl Blossom

Dein Leben ist manchmal vielleicht nicht das einfachste, aber du verlierst nie die Hoffnung. Auch eine Charaktereigenschaft die du mit Cheryl Blossom gemeinsam hast, ist dein Selbstvertrauen. Nach einer Niederlage stehst du sofort wieder auf und kämpfst weiter. Außerdem bist du sehr aufrichtig und direkt. Das schätzen viele Leute besonders an dir.

Harte Schale, weicher Kern. Netflix

Steinbock: Fred Andrews

Du hast einfach eine coole Persönlichkeit, genau wie Fred Andrews. Manchmal kommt man anfangs etwas schwer an dich heran, aber nur, weil du dir erst auf Nummer sicher gehen willst, bevor du dich jemandem komplett öffnest. Du stehst hinter deinen Entscheidungen, bist sehr diszipliniert und eine treue Seele.

Loyal und treu wie Fred Andrews. Netflix

Wassermann: Kevin Keller

Kevin ist lustig, loyal und niemals von anderen Personen abhängig. Genau wie Kevin machst ziehst du immer dein Ding durch, aber bleibst neuen Leuten gegenüber immer offen und strahlst super viel positive Vibes aus.

Kevin hat immer ein offenes Ohr & Herz. Netflix

Fische: Hermione Lodge

Du bist sehr stark, genau wie Hermione Lodge. Jedenfalls tust du oft so, denn unter der Schale steckt ein weicher Kern. Denn selbst so eine starke Person wie du kann sehr verletzlich sein. Was dich besonders auszeichnet, sind dein großes Einfühlungsvermögen und deine Hilfsbereitschaft. Für deine Freunde tust du echt alles, auch wenn deine Bedürfnisse dann erstmal hintenanstehen müssen.

Einfühlsam & mitfühlend wie Hermione Netflix