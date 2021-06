Netflix: Dieser Film passt zu deinem Sternzeichen! 🎬

Widder (21. März – 20. April) 🐏

Widder sind meistens an geschichtlichen Sachen interessiert und es darf ruhig auch mal etwas Action geben. Sie sind selber abenteuerlustig und deswegen darf es auf dem Bilschirm auch nicht langweilig werden. Der perfekte Film für Widder: Unbroken!

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Stiere sind sinnlich und ein bisschen Erotik gehört bei ihnen in Filmen einfach dazu. Der passende Film auf Netflix für Stiere: Magic Mike mit Channing Tatum!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Zwillinge brauchen unbendingt einen spannenden Film, bei dem sie richtig mitfiebern können. Denn sie sind sehr intelligent und bei romantischen Komödien wird ihnen schnell langweilig. Der perfekte Film für Zwillinge: Sherlock Holmes! 🕵🏻‍♂️

Krebs (22. Juni – 22. Juli)🦀

Für den Krebs braucht es die perfekte Mischung aus Liebe und Drama in Filmen. Denn Krebse sind besonders dafür bekannt, harmoniebedürftig zu sein, haben aber auch oft Stimmungsschwankungen. Deswegen ist der perfekte Film auf Netflix für Krebse: The Kissing Booth! 😍

Löwe (23. Juli – 23. Aug.)🦁

Löwen stehen gerne selber im Mittelpunkt. Deswegen schauen sie am liebsten auch Filme mit Powerfrauen und anderen starken Charakteren. Der passende Film für Löwen: Wonder Woman!

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Jungfrauen lieben so richtig schön romantische Teenie-Schnulzen! 😁 Junfrauen sind selbet sehr gefühlvoll und emotional. Deswegen ist der perfekte FIlm auf Netflix für Jungfrauen: The Last Summer mit KJ Apa! 💕

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Wenn Waagen sich etwas vorgenommen und ein Ziel vor Augen haben, dann kämpfen sie auch dafür es zu erreichen. Deshalb der passende Film für Waagen: Der Teufel trägt Prada! 😈

Skorpion (24. Okt. – 22. November)🦂

Skorpione lieben es mysteriöse, geheimnisvoll und tiefgründig. Denn das alles sind auch Eigenschaften, die sie selbst gu beschreiben. Der perfekte Film für Skorpione: Das perfekte Verbrechen!

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Schützen sind sehr kreative Menschen: besonders Musik tut es ihnen meistens an. Deswegen gehen sie auch oft und gerne auf Konzerte. Da das momentan ja eher weniger möglich ist, ist der perfekte Film für Schützen: Shawn Mendes - Live in Concert! 🎸🎤

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Steinböcke sind sehr ehrgeizig und haben immer ein Ziel vor Augen. Am besten können sie sich in Filmen mit Charakteren, die auch unbedingt etwas erreichen wollen, identifizieren. Deswegen ist der passende Film für Steinböcke: Sierra Burgess Is a Loser!

Wassermann (21. Jan.- 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Wassermänner gehören zu den Rebellen unter den Sternzeichen und lieben Abenteuer. In Filme müssen ihnen einen Adrenalin-Kick geben und spannend sein. Der passende Film für Wassermänner: Maze Runner!🏃‍♂️

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟🐟

Fische sind sehr harmoniebedürftige Sternzeichen. Mit einem total romantischen Liebesfilm kann man bei ihnen nichts falsch machen. Deswegen ist der perfekte Film für Fische: Wie ein einzige Tag!