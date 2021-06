Welcher Disney-Charakter passt zu deinem Sternzeichen? ✨

Widder: Mulan

Widder sind geboren Leader und wollen Dinge so effektiv, wie nur möglich erledigen. Vor Herausforderungen schrecken sie auch nicht zurück, sondern freuen sich eher noch auf die Aufgabe. Deswegen passt Mulan auch am besten zu dem Sternzeichen. Außerdem hat sie einen genauso starken Willen wie Widder. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, will sie es auch durchsetzen.

Stier: Rapunzel

Stiere sind sehr geduldig und sie bringt nichts so schnell aus der Ruhe. Außerdem sind sie sehr hartnäckig und geben nicht so einfach auf. Da passt wohl kaum ein besserer Disney-Charakter zu dem Sternzeichen als Rapunzel! Denn sie verharrt geduldig in dem Turm, in den sie eingesperrt wurde, gibt aber nie die Hoffnung auf, da auch mal rauszukommen, was sie am Ende ja auch schafft!

Zwillinge: Jasmin

Zwillinge sind dafür bekannt, sehr wissbegierig, kommunikativ und schlagfertig zu sein. Außerdem haben sie immer den Drang nach Freiheit und wenn sie etwas unbedingt wollen, dann bekommen sie es auch. Auch Jasmin ist ziemlich clever und hat ihren eigenen Kopf, denn sie will nicht wie vorgeschrieben einen Prinzen heiraten, sondern jemanden, den sie auch wirklich liebt.

Krebs: Elsa

Krebse wollen, dass es allen immer gut geht und stellen das Wohl anderer meistens über ihr eigenes. So geht es auch Elsa, denn sie baut sich ihren eigenen Eispalast in den Bergen, um ihre Schwester und die Leute in ihrem Königreich zu schützen. Krebse sind außerdem genau wie die Eiskönigin auch sehr einfühlsam und immer für die Leute, die sie lieben, da.

Löwe: Simba

Löwen sind rebellisch und stehen gerne im Mittelpunkt. Sie sind aber auch sehr großzügig und warmherzig. Und wer könnte besser zu Löwen passen als Simba? Genau, niemand. Als Löwenkind ist er noch sehr rechthaberisch und denkt, er ist der Größte. Je älter er aber wird, desto mehr wird er genauso liebe- und verständnisvoll wie sein Vater und befreit sein Königreich von Scar.

Jungfrau: Sebastian

Jungfrauen sind sehr fleißig und lieben es ordentlich. Sie haben außerdem ein sehr gutes Auge fürs Detail. Sebastian teilt die gleichen Eigenschaften mit Jungfrauen, denn er ist für seinen Fleiß und seine Sorgfältigkeit als der königliche Berater von König Triton bekannt. Er unterrichtet außerdem dessen Tochter Arielle und ist gut mit ihr befreundet.

Waage: Winnie Puuh

Waagen sind oft sehr unentschlossen, aber auch aufmerksam und haben einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Für sie gibt es nichts Wichtigeres als Freunde und Familie, für die sie einfach alles tun würden. Deswegen passt kein Disney-Charakter besser zu Waagen als Winnie Puh. In vielen Situationen kann er sich nicht wirklich für etwas entscheiden, aber wenn seine Freunde aus dem Hundert-Morgen-Wald Hilfe brauchen, ist er sofort zur Stelle.

Skorpion: Vaiana

Tiefgründig und mysteriös sind Eigenschaften, die Skorpione am besten beschreiben. Sie lieben Action und Spannung. Auf Vaiana treffen diese charakteristischen Merkmale auch zu, denn schon als kleines Kind ist sie sehr abenteuerlustig und hat keine Angst, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Nur manchmal ist sie so dickköpfig, dass sie sich beim Erreichen ihrer Ziele selber im Weg steht. Auch das hat sie mit Skorpionen gemeinsam.

Schütze: Belle

Obwohl Schützen gerne alleine sind, lieben sie es, Neues zu entdecken, zu lernen und zu lesen. Manchmal sind sie auch etwas zu neugierig, wodurch sie ab und an in gefährliche Situationen geraten. Wer könnte da besser zu Schützen passen als Belle? Sie ist ein richtiger Bücherwurm und interessiert sich überhaupt nicht für Äußerlichkeiten. Trotz ihrer introvertierten Art wird es in ihrem Leben, wie bei Schützen, niemals langweilig.

Steinbock: Tiana

Steinböcke sind ehrgeizig und stur, aber auch verantwortungsbewusst. Was sie gar nicht leiden können, ist, wenn ihnen jemand in die Quere kommt und einen Strich durch die Rechnung macht. Mit Tiana können sich Steinböcke deswegen sehr gut identifizieren, denn als fleißige Kellnerin träumt sie davon, ihr eigenes Restaurant zu eröffnen und würde alles dafür tun. Doch als sie einen Prinzen küsst, der in einen Frosch verwandelt wurde, wird sie selber erstmal zu einem und muss ihre Pläne erstmal nach hinten verschieben.

Wassermann: Quasimodo

Quasimodo zeigt einige typische charakteristische Eigenschaften von Wassermännern. Er ist nicht nur kreativ genug, ganz Paris als Miniatur nachzubauen, sondern ist barmherzig genug, auch die Einwohner der Stadt zu lieben, obwohl diese immer sehr grausam zu ihm sind. Sein unerschütterliches Einfühlungsvermögen macht ihn zu einem echten Menschenfreund.

Fische: Arielle

Fische sind sehr emotional und einfühlsam. Sie sind außerdem eher still und verlieren sich gerne in Tagträumen. In diesen stellen sie sich manchmal vor, wie ihr Leben als jemand anderes wäre oder sie tauchen in eine komplett andere Welt ab. Genau das sind Eigenschaften, die auch auf Arielle zutreffen. Aber sie hatte auch keine Angst, ihrem Herz zu folgen, als sie sich in einen Menschen verliebt hat. Das ist eines der bemerkenswertesten Merkmale der Fische, die fast immer auf ihr Herz hören.

