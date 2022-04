Horoskop: Dieser "Bridgerton"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Lady Danbury ist schlagfertig, selbstbewusst und sagt das, was ihr gerade in den Sinn kommt. Rückzieher kommen für sie nicht in. Fragen. Wie die meisten Widder ist es für sie ganz natürlich einfach zu handeln, aber aufgepasst: Trotzdem nicht vergessen zwischen Impuls und Instinkt zu unterscheiden! Denn nach einer geplatzten Hochzeit direkt mal durch den Park flanieren? Eher nicht so toll. Menschen, die sich offensichtlich zueinander hingezogen fühlen, versuchen auseinanderzuhalten? Auch nicht die brillanteste Idee. Überlege also lieber erstmal, ob dein erster Impuls wirklich der richtige Weg ist. Trotz so manchen unüberlegten Aktionen und Reaktionen haben Widder das Herz am richtigen Fleck. Sie sind geborene Führungspersönlichkeiten, die sich immer für die einsetzen, die sie lieben und um die sie sich sorgen.