Horoskop: Diesen 3 Sternzeichen kannst du vertrauen!

Steinbock (21. Dezember – 20. Januar)

Der Steinbock würde für seine Freunde wirklich ALLES tun. Menschen mit diesem Sternzeichen sind sehr treu, verlässlich, ehrlich und hören sich ganz geduldig all deine Probleme an. Außerdem ist ihnen Gerechtigkeit extrem wichtig, was bedeutet, dass sie ihre Freunde immer verteidigen würden, wenn es ein Problem gibt. Steinbock-Freunden kannst du bedingungslos vertrauen.

Stier (20. April – 20. Mai)

Immer da, immer nah. Bei einem Stier sind deine größten Geheimnisse sicher, denn er würde niemals auf die Idee kommen einen Freund zu hintergehen. Wenn Menschen mit diesem Sternzeichen jemanden in ihr Herz geschlossen haben, lassen sie die Person nie wieder gehen. Wenn du ein Problem hast, musst du nie Angst haben Stieren zur Last zu fallen, sie sind sehr fürsorglich und kümmern sich gerne um das wohl ihrer Freunde.

Krebs (21. Juni – 22. Juli)

In guten und in schlechten Zeiten: Krebse sind zwar ziemliche Sensibelchen, können sich durch ihre besonders einfühlsame Art dafür sehr gut in andere Menschen hineinversetzen. Haben sie sich einmal für einen Freund oder Partner entschieden gibt es kein Zurück mehr. Auf ihre ehrliche Unterstützung kann man somit immer vertrauen. Kaum ein anderes Sternzeichen ist so loyal, deshalb neigen Krebse auch manchmal dazu, den Blick für ihr eigenes Wohl zu verlieren.