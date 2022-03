Horoskop: Diese Sternzeichen verlieben sich am schnellsten!

Fische

Fische-Girls sind super loyal und manchmal etwas (zu) gutgläubig. Sie wollen niemandem etwas Böses und sehen immer das Gute in den anderen Menschen. Das ist ja an sich auch total schön. Aber beim Verlieben muss man da manchmal auch etwas vorsichtig sein und einen Blick hinter die rosarote Brille werfen. Denn nicht alle Menschen meinen es gut mit euch, liebe Fische-Mädels. Lasst euch deswegen ruhig ein bisschen Zeit, um den Jungen auch wirklich kennenzulernen. Vielleicht merkt ihr ja auch erst später, dass es doch nicht so passt oder, dass der Boy nur mit euch spielen wollte. Das ist zwar ein voll gemeines Verhalten, aber immerhin tut es euch dann etwas weniger weh, wenn ihr euch nicht von Anfang an total in euren Crush reinsteigert. Total gut harmonieren Fische-Girls übrigens mit Skorpionen.

Löwe

Was wollen Löwen am aller meisten? Richtig, Aufmerksamkeit und im Mittelpunkt stehen! Natürlich ist das auch in Sachen Liebe so. Deswegen bemühen sie sich auch sehr, wenn ihnen ein Junge gefällt und gehen aufs Ganze. Nichts ist ihnen zu aufwändig oder mühsam, um den Auserwählten zu beeindrucken. Nicht selten endet das auch in Gefühlschaos und Herzschmerz, weil sich der Junge möglicherweise etwas überrumpelt fühlt, oder die Sache gar ganz anders sieht... Das kommt für die stolzen Löwe-Girls natürlich überhaupt nicht infrage. Da müssen erstmal die Wunden geleckt werden. Aber alles halb so wild: Schon wenig später widmen sich Löwe-Girls dann wieder mit vollen Elan ihrem nächsten "Projekt".

Jungfrau

Jungfrauen sind Romantiker durch und durch und sehr emotional. Aber auch schnell eingeschnappt. Sie geben sich einem Crush, den sie natürlich super gerne haben, von Anfang an total hin und sind rundum happy mit der Welt. Aber oftmals an mehreren gleichzeitig interessiert. Sie denken überhaupt nicht daran, dass die Sache auch schief gehen kann oder, dass die andere Person möglicherweise anders fühlt. Das Grundbedürfnis der Jungfrauen ist es, gemocht und geliebt zu werden. Deswegen investieren sie auch super viel in mögliche Beziehungen und Dates und sehen in fast jedem Boy einen möglichen Partner fürs Leben. Deswegen verknallen sich Jungfrauen-Girls auch total schnell – oder reden es sich zumindest ein. Das bedeutet aber leider auch, dass sie häufig verletzt werden. Denn nicht alle Jungs sehen das alles genauso... Liebe Jungfrauen-Girls, verrennt euch in nichts, sondern checkt die Boys erstmal gründlich ab ;-)