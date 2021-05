Horoskop: Diese Sternzeichen sind die besten Lügner

Löwe (24. Juli bis 23. August)

Der Löwe ist ein sehr leidenschaftliches Sternzeichen. Zu seinen Eigenschaften gehört aber auch seine stolze und würdevolle Lebensart. Um den Stolz und das gute Bild gegenüber anderen zu wahren, sind Menschen mit diesem Sternzeichen auch gewillt, hier und da eine Lüge einzubauen. Meist übertreibt das Sternzeichen, um sich von seinen Mitmenschen mehr Bewunderung zu verdienen. Einem Löwen wirst du jedoch nur selten als Lügner entlarven, dafür ist er viel zu durchdacht und vorsichtig.

Stier (14. Mai bis 21. Juni)

Der Stier kann ein sehr eifersüchtiges Sternzeichen sein, dies macht sie oft zum Lügner. Ohne dass seine Mitmenschen es merken wickelt er sie geschickt um den Finger, um ihnen seinen Willen aufzubinden. Durch gut platzierte Lügen lässt sich der Stier in dem bestmöglichen Licht dastehen, denn die Anerkennung anderer ist ihm sehr wichtig.

Zwilling (21. Mai bis 21. Juni)

Der Zwilling ist bekannt für seine neugierige und wissbegierige Art. Das Sternzeichen flunkert deswegen hier und da ein bisschen, um seine Neugierde zu befriedigen. Oftmals drehen und stellen sie sich die Wahrheit so wie sie ihnen an besten passt und die beste Möglichkeit bietet. Sei selbst sehen sich nicht als Lügner an, sondern sehen ihr Verhalten eher als harmlose Flunkerei. Ein schlechtes Gewissen haben sie deswegen kaum.