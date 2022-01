Horoskop: Diese Sternzeichen sind am intelligentesten

Widder (21. März – 20. April) 🐏

Widder sind sehr intuitiv geprägte Sternzeichen. Sie vertrauen oft auf ihr Bauchgefühl und das ist auch gut so. Denn meist ist darauf auch wirklich Verlass. Aber auch nicht immer. Das ist aber okay für dich, denn du lebst lieber nach dem Motto „No risk, no fun“ und gehst ein Risiko ein, bevor du immer die sichere Nummer nimmst.

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Praktisch intelligent. Dort liegt deine Stärke. Du kannst klar abschätzen, was wichtig ist und wer eine loyale Seele ist. Als Stier bist du eine ehrliche Type und man kann sich immer zu 100 % auf dich verlassen. Hast du einen Weg für dich gewählt, tut man sich auch schwer, dich von diesem wieder wegzukriegen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Wenn dein Sternzeichen Zwilling ist, dann bist du wirklich brillant. Deine Stärke ist auf jeden Fall deine ausgeprägte Kommunikation. Wenn du etwas möchtest, dann kannst du deine Gegenüber in Grund und Boden reden. Dabei musst du dich nicht mit Zahlen oder dem genauen Background auskennen. Du bist auch so selbstsicher wie kein anderer und überzeugst!

Krebs (22. Juni – 22. Juli) 🦀

Als Krebs hast du bestimmt schon öfters gehört, dass du emotional bist und das ist auch die Wahrheit. Du kannst sehr stolz auf diese mitfühlende Ader sein. Nicht viele können so mitfühlend und verständnisvoll sein wie du. Das macht dich zu dem emotional intelligentesten Sternzeichen von allen.

Löwe (23. Juli – 23. Aug.) 🦁

Da du als Löwe sehr abenteuerlustig und risikobereit bist, lässt du dich sehr oft von deinem Bauchgefühl und deiner Intuition lenken. Das kann vielleicht mal in die Hose gehen, aber du hast es lieber, mit Vollgas gegen eine Mauer zu brettern und ein paar Kratzer abzubekommen, als dass dir eine Chance durch die Finger gleitet. Die intuitive Intelligenz verschafft Löwen auch oft eine Stelle in einer Führungsposition.

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Wenn dein Sternzeichen Jungfrau ist, dann tust du dich leicht mit praktischem Denken. Großes, tiefgründiges, emotionales Bla Bla ist nicht so deins. Du gehst mit klaren Gedanken an eine Thematik heran und beschäftigst dich so lange damit, bis dich das Ergebnis zufriedenstellt. Dein Ehrgeiz ist deine große Stärke!

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Als Waage bist du ein diplomatischer und liebenswerter Mensch. Deine Intelligenz liegt in deiner sozialen Art. Da kann dir keiner etwas vormachen. Du gehst Konflikten nicht aus dem Weg, sondern setzt alles daran, Lösungen zu finden, die im besten Fall auch jede*n glücklich machen. Du bist aber auch im klassischen Sinne ein schlaues Köpfchen und gehörst deswegen zu den intelligentesten Sternzeichen.

Skorpion (24. Okt. – 22. November) 🦂

Skorpione zählen zu den intelligentesten Sternzeichen. Abstraktes Denken fällt ihnen leicht und sie können schnell Zusammenhänge erkennen und herstellen. Situationen werden von ihnen realistisch betrachtet. Nicht pessimistisch, wie einige denken könnten. Sie können schnell klare Linien erkennen und wissen sich zu organisieren.

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Als Schütze kannst du mit deiner Intuition punkten. Dein Gefühl ist wie ein sechster Sinn und lässt dich nie im Stich. Auch wenn du dich mit analytischem Denken manchmal schwer tust, so liegt deine Stärke definitiv im Verstehen und Beurteilen von Zwischenmenschlichem.

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Steinbock-Geborenen macht im logischen Denken keine*r so schnell etwas vor. Wenn es ein Problem gibt, ist es für dich ein Leichtes alle Seiten abzuwägen und den effektivsten Weg zu finden.

Wassermann (21. Jan.- 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Wassermänner sind dafür bekannt, immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie haben große analytische Fähigkeiten und können Situationen sehr gut abschätzen. Die meisten von ihnen besitzen auch einen sehr hohen IQ, jedoch mangelt es ihnen sehr oft an Empathie und emotionaler Intelligenz. Sie können nicht so feinfühlig wie andere Sternzeichen sein und verstehen nicht, wenn sie als distanziert oder emotional kühl beschrieben werden.

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟

Emotionale Intelligenz ist bei Fische-Geborenen außerordentlich ausgeprägt. Sensibilität, Empathie und Anteilnahme – Dieses Sternzeichen weiß, wie es seine Familie und Freund*innen immer wieder aufbauen kann. Sich in jemand anderen hinzuversetzen und die Gefühle von anderen zu lesen, ist für einen Fisch leicht und passiert von ganz alleine.