Horoskop: Diese Sternzeichen plaudern jedes Geheimnis aus

Schütze

Meistens können Schützen gar nichts dafür, dass ihnen etwas rausrutscht, was ihnen andere anvertrauen. Denn sie sind oft so überrascht und begeistert, dass es sie erst überlegen, nachdem sie das Geheimnis schon ausgeplaudert haben. Sie meine es also überhaupt nicht böse. Oft fällt es ihnen einfach nur sehr schwer ihre ehrlichen Emotionen zu unterdrücken, denn Schützen sind von Natur aus sehr ehrliche und loyale Menschen, die ihr Herz am rechten Fleck tragen. Kaum ein Sternzeichen sagt dir so ehrlich und ungefiltert seine Meinung, wie der Schütze.



Stier

Stiere sind sehr impulsiv und überschwänglich in ihren Emotionen, was manchmal dazu führt, dass sie etwas verraten, wovon ihnen überhaupt nicht bewusst ist, dass es ein Geheimnis sein soll. Warum auch vor der Welt etwas verheimlichen, wenn man auch darüber reden kann? Die meisten Stiere können nämlich manchmal nicht wirklich filtern, wenn es für andere wirklich ein Problem darstellt und erzählen dann nach Lust und Laune, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Auf der anderen Seite sind diese Sternzeichen sehr ehrliche und offene Menschen. Deshalb kannst du bei ihnen auch meistens sicher sein, dass sie dir immer ihre ehrliche Meinung sagen, wenn du sie um Rat fragst.



Skorpion



Der Skorpion kann manchmal sehr berechnend sein. Wenn er etwas über dich weiß und es gegen dich verwenden könnte, dann kann es schon mal passieren, dass er darauf keine Rücksicht nimmt und es ausplaudert. Besonders dann, wenn es ihm einen Vorteil verschafft. Wenn es allerdings eine Herzensangelegenheit ist, kannst du davon ausgehen, dass er es für sich behält. Denn auch der Skorpione hat Gefühle und weiß, wenn dir etwas wirklich wichtig ist. Dennoch solltest du besser aufpassen, was du ihm erzählst.

Das könnte dich auch interessieren:

Horoskop: Das große Freundschafts-Orakel!

Horoskop: Das ideale Profilbild für dein Sternzeichen