Horoskop: Diese Sternzeichen haben eine magische Ausstrahlung!

Fische (20. Februar bis 20. März)

Fische können auf den ersten Blick zwar etwas schüchtern wirken, ziehen mit ihrer empathischen und verständnisvollen Art alle in ihren Bann. Sie sind selbstbewusst, aber auf eine sehr bodenständige Weise, was ihnen eine sehr sanfte Seite verleiht. Diese Charaktereigenschaften sorgen dafür, dass sich ihre Gesprächspartner immer schnell verstanden und aufgehoben fühlen. Dabei sind Menschen mit diesem Sternzeichen auf keinen Fall langweilig und eintönig – im Gegenteil! Fische sind äußerst kreativ und neugierig. Immer wenn man denkt, dass man verstanden hat, wie sie ticken, überraschen sie einen mit einer neuen Seite an sich – das macht sie so aufregend!

Löwe (23. Juli bis 23. August)

All eyes on ME! Das ist das Motto des Löwen. Wenn er den Raum betritt, stockt allen kurz der Atem. Wie in Filmen dreht sich die Welt plötzlich in Slow-Motion. Das liegt hauptsächlich an dem großen Selbstbewusstsein des Sternzeichens. Ein Löwe weiß genau, was ihn/sie ausmacht und wird genau für diese Eigenschaft von vielen bewundert. Dadurch fällt es ihnen auch extrem leicht Menschen in ihren Bann zu ziehen – eine extrem magische Ausstrahlung.

Skorpion (24. Oktober - 22. November)

Skorpione haben eine extrem geheimnisvolle Art an sich und sind definitiv kein offenes Buch. Menschen mit diesem Sternzeichen haben viele Geheimnisse, was sie sehr aufregend macht. Vor allem in der Liebe sind sie extrem leidenschaftlich. Sie lieben es das Feuer zu entfachen – auch im normalen Leben! Durch ihre scheinbar nie endende Energie erreichen sie ihre Lebensziele locker. Von einem Skorpion würde man sich zu fast allem überreden lassen … wie verzaubert!