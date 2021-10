Widder (21. März – 20. April) 🐏

Widder sind immer ganz vorne mit dabei und entdecken ein neues Hobby für sich, lange bevor es zum Trend wird. Außerdem lieben Widder alles was mit Schnelligkeit zu tun hat. Egal ob Radeln, Laufen oder sogar Motocross… Hauptsache schnell! Wenn dabei noch die ein oder andere Trophäe rausspringt, sind Widder besonders happy.

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Stiere haben einen grünen Daumen. Sie lieben es, den Balkon, die Wohnung oder ihr eigenes Zimmer in eine grüne Oase zu verwandeln, denn da fühlen sie sich am wohlsten. Auch Freizeitaktivitäten im Grünen wie Radeln oder Wandern finden sie super.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Zwillinge sind richtige Tüftler und lieben alles was mit Rätseln zu tun hat. Wenn die Rätsel aber zu schwer sind und Zwillinge zu lange brauchen diese zu lösen, verlieren sie sehr schnell das Interesse. Wenn es dazu kommt, nehmen sich Zwillinge ein Buch und lesen. Bei manchen. Entwickelt sich sogar das Talent zum Schreiben und sie werden zum Hobby-Blogger.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)🦀

Krebse sind gerne in den eigenen vier Wänden, deswegen macht es ihnen auch besonders viel Spaß ihre Umgebung immer wieder umzugestalten. Möbel umstellen, Kleiderschrank ausmisten, die Wände mal wieder in einer anderen Farbe streichen oder einfach alles saisonal dekorieren. Denn wenn man schon viel Zeit in seinem zu Hause verbringt, dann will man es ja auch schön haben.

Löwe (23. Juli – 23. Aug.)🦁

Löwen sind sehr kreative Menschen, die es lieben sich künstlerisch auszutoben. Egal ob Basteln, Nähen, Stricken oder Zeichnen, Löwen können alles oder bringen es sich in kürzester Zeit selber bei. Ihnen macht es außerdem nicht nur Spaß, sondern sie lieben es auch, anderen mit ihren Kunstwerken eine Freude zu machen.

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Jungfrauen haben eine besonders starke Neigung zu einer Sammelleidenschaft. Das kann von CDs oder Schallplatten über Handtaschen bis hin zu Schuhen reichen. Weil man davon dann aber auch nichts mehr hergeben will, sammelt sich über längere Zeit sehr viel an. Jungfrauen lieben Ordnung und räumen deswegen auch immer öfter auf.

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Kunst und Kultur sind die großen Interessensgebiete von Waagen. Deswegen Malen sie besonders gerne und oft, auch als Ausgleich zu ihrem stressigen Alltag. Wenn sie mal keine Lust auf Zeichnen haben, lesen sie ein Buch oder schauen gerne Filme aller Art. Anstrengende Hobbys sind dagegen überhaupt nicht das Ding von Waagen.

Skorpion (24. Okt. – 22. November)🦂

Wenn sich Skorpione für ein Hobby entscheiden, dann schenken sie diesem auch ihre komplette Aufmerksamkeit. Halbe Sachen gibt es nicht. Deswegen sind Skorpione am besten in einer Teamsportart aufgehoben oder in einem Club mit Gleichgesinnten, wenn sie zum Beispiel gerne Musik machen oder anderen künstlerischen Sachen nachgehen wollen.

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Schützen probieren alles mal aus, denn sie sind sehr abenteuerlustig. Wenn sie mal ein Hobby gefunden haben, das sie wirklich lieben, stecken sie meistens auch noch Freunde und Familie damit an. Daraus kann so manch eine Garagen-Band entstehen. Weil Schützen auch gerne draußen unterwegs sind, lieben sie die Berge und machen gerne Wandertouren.

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Steinböcke sind die Handwerker unter den Sternzeichen. Sie können einfach ALLES reparieren! Brauch jemand mal ihre Hilfe, dann sind sie der erste Ansprechpartner und sofort zur Stelle. Steinböcke zimmern sich auch einfach mal selber etwas zusammen, wenn sie nichts finden, das ihren Vorstellungen entspricht.

Wassermann (21. Jan.- 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Wassermänner haben eine Vorliebe für etwas untypischere Hobbys und so kann es auch schnell mal dazu kommen, dass sie sich was komplett Eigenes ausdenken. Sie sind die Weltmeister im Erfinden neuer Sachen und sprudeln nur so vor Ideen. Wenn jemand mal bei irgendetwas nicht weiterkommt, fragen sie am besten Personen mit dem Sternzeichen Wassermann um Rat.

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟🐟

Fische brauchen das Wasser, um einfach mal Ruhe zu finden. Deswegen Schwimmen und Tauchen sie besonders gerne. Ist mal kein Wasser in der Nähe, ziehen sie sich gerne auch einfach mal auf die Couch zurück, schauen Netflix oder lesen ein Buch. Hauptsache, sie können etwas entspannen und dem Alltag entfliehen.