Horoskop: Diese 5 Sternzeichen haben das größte Herz

Wassermann (20.01.-18.02.)

Der Wassermann belegt in puncto Herzlichkeit den ersten Platz, denn er würde niemals im Leben einen Menschen vorsätzlich verletzen. Höflichkeit, ein offenes Ohr für alle und stets ein warmes Lächeln auf den Lippen ist das Sternzeichen ein wahrer Herzensmensch. Wenn man mit einem Wassermann befreundet ist, wirst du immer jemanden an deiner Seite haben, der dir das Leben angenehm macht und stets zu deiner Seite steht, gerade in schweren Zeiten.

Stier (20.04.-20.05.)

Stiere sind wirklich super nett. Auch Menschen, zu denen sie keine enge Bindung haben, würden sie in der Notlage ihr letztes Hemd geben. Stiere teilen gern, was sie haben und werden dadurch leider sehr oft von gemeinen Menschen ausgenutzt. Und dennoch: Nach persönlichen Enttäuschungen sieht das Sternzeichen immer wieder das Gute im Gegenüber und wird niemals nachtragend sein, denn Stiere mögen zu sehr die Harmonie untereinander. Stiere haben nicht nur ein großes Herz, auch als BFF kannst du auf sie zählen, denn das Sternzeichen Stier zählt zu den besten Freundinnen.

Fische (19.02.-20.03.)

Fische sind lebhaft und kommunikativ, dabei verträumt und fast schon übersinnlich. Sie sind tolle Gesprächspartner und zeigen offen ihr Interesse an anderen Menschen. Gerade persönliche Schicksalsgeschichten berühren das Sternzeichen so sehr, dass es sich oft für wohltätige Vereine und Organisationen einsetzt und sozial engagiert. Werden Fische verletzt, vergeben sie sehr schnell und versuchen positiv nach vorn zu schauen, eine der positiven Eigenschaften dieses Sternzeichens.

Zwillinge (21.05.-20.06.)

Der Zwilling ist ein Verfechter der Gerechtigkeit und setzt sich aus diesem Grund auch gern für andere schwache und wehrlose Menschen ein. Unter den Sternzeichen sind die Zwillinge das toleranteste Sternzeichen in Bezug auf unterschiedliche Menschen und Kulturen.Zwillinge haben ein sehr großes Herz und sind im Alltag sehr aufmerksam, sodass es eher selten vorkommt, wenn sie mal nicht einer anderen Person die Tür aufhalten oder eine schwere Einkaufstüte abnehmen.

Löwe (23.07.-22.08.)

Löwen stehen gerne im Mittelpunkt, sind aber gleichzeitig so nett und charmant, dass man ihnen die „Bühnenshow“ immer abnimmt. Gerade in der Öffentlichkeit kann sich dieses Sternzeichen immer benehmen und entschuldigt sich beim kleinsten Fauxpas. Der Löwe wahrt stets sein Gesicht, denn es ist absolut nicht sein Stil herzumzupöbeln und Leuten den Tag zu vermiesen. Selbst wenn er bei Streitigkeiten im Recht ist, bleibt er freundlich.