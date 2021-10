Horoskop: Diese 3 Sternzeichen sind die besten Freundinnen

1. Stier – herzensgut und vertrauensvoll

Stier-Freundinnen genießen das Leben und verstehen es, die beste Freundin zu verwöhnen. Sie zaubern dir im Handumdrehen eine tolle Leckerei und tun alles dafür, dass es dir gut geht. Sie sind ausgeglichen und warmherzig. Streitigkeiten geht die Stier-Freundin größtenteils aus dem Weg. Falls es dann doch mal zu Reibereien in der Clique kommen sollte, wird sie sich immer loyal verhalten, sich für dich einsetzten und zu dir halten. Niemals würde eine Stier-Freundin über andere Mädels tuscheln oder mit dem Finger auf sie zeigen. Wenn du sie ausdrücklich darum bittest ein Geheimnis für sich zu behalten, dann hält sie sich auch daran! Eine Stier-Freundin ist dein Fels in der Brandung!

2. Jungfrau – organisiert und zuverlässig

Die Jungfrau-Freundin hat stets den Blick für das Wesentliche. Sie hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis und eignet sich sehr schnell neues Wissen an, wovon du als beste Freundin absolut profitieren kannst. Als Spezialistin in vielen Bereichen kann sie dir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Jungfrau-Freundin ist außerdem ein wahres Organisationstalent und immer hilfsbereit. Es erfüllt sie mit Freude dir etwas Gutes zu tun, so stellt sie ihren eigenen Erfolg oft in den Hintergrund. Immer top gestylt gibt die Jungfrau ihre Beauty-Tipps gern an ihre beste Freundin weiter. Wenn es einmal kurzzeitig in der Freundschaft kriselt, hält sie trotz der Unstimmigkeiten daran fest und gibt dich nicht auf. Oft besteht die Verbindung zu einer Jungfrau-Freundin ein Leben lang.

3. Schütze – inspirierend und weltoffen

Die Schütze-Freundin ist sorglos und eine geborene Optimistin. Sie gehört zu den direkten Girls und sagt immer offen was sie denkt. Bei ihr weißt du stets woran du bist. Bei ihrer grenzenlosen Großzügigkeit übersieht sie die Fehler und Makel der anderen und gehört somit zu den tolerantesten Freundinnen in der Clique. Eine Schütze-Freundin ist ein wahrer Sonnenschein denn durch ihre Abenteuerlust und Begeisterung für Neues wird sie dich immer wieder mit ihrer guten Laune anstecken! Mit ihr wirst du dich nie langeweilen, für eine abenteuerliche Reise in den Freizeitpark oder ein spontanes Treffen ist die Schütze-Freundin immer zu haben.