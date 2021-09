Horoskop: Diese Sternzeichen riechen am besten

STIER (21.04. - 20.05.)

Der Stier betört seine Mitmenschen mit einem sinnlichen Duft, der seine Warmherzigkeit unterstreicht. Dieses Sternzeichen ist allen schönen Dingen des Lebens zugeneigt und verzaubert mit einem besonderen Gespür für natürliche, sehr feine Düfte. Oft erfährt er durch seinen besonderen Geruch sehr viel Zuneigung und wird von allen Seiten mit Streicheleinheiten verwöhnt. Manch einer würde den genießerischen Stier am liebsten mit Haut und Haaren verschlingen. Von der Herzgöttin Venus regiert, ist der Stier ein echt romantischer Duftliebling, der mit seinen Pheromonen, also seinem eigenen Duft, ein mitreißendes Zeichen setzt.

SCHÜTZE (23.11. - 21.12.)

Der Schütze ist feurig und freizügig. Das spiegelt sich auch in seinem charismatischen Duft wieder. Er begeistert sein Umfeld mit seinem starken Selbstbewusstsein und inspiriert die Leute mit einer impulsiven Mischung einzigartiger Aromen. Seine mitfühlende Art lädt zum Träumen und Fühlen ein. Der typische Schütze-Duft hat schon in dem ein oder anderen ein Feuer zum Lodern gebracht. Gute Laune und Sonnenschein im Herzen sind vorprogrammiert, denn der Geruch des Schützen ist tief und unausweichlich. Wir wollen ihn um uns haben – unbedingt!

KREBS (22.06. - 22.07.)

Der Krebs versprüht einen anschmiegsamen, lieblichen Geruch, durch den er belebend und gleichzeitig beruhigend auf sein Umfeld wirkt. Nähe und Innigkeit sind Sinnbild für den typischen Krebs-Duft. Ein vielfältiges, lebhaftes Bouquet lässt den Krebs aufrichtig und treu auf seine Mitmenschen erscheinen. Liebe und Mitgefühl liegen in der Luft, in der er sich bewegt. Das verspielte Aroma fesselt und lässt uns in seiner Gesellschaft empfindsam und sensibel werden. Der Krebs hüllt uns in eine weiche Wolke des Wohlfühlens.