Horoskop: Diese 3 Sternzeichen lästern am meisten!

Zwilling:

Zwillinge haben zwei Gesichter. Das macht sie sehr unberechenbar. Sind sie nach außen hin super freundlich und nett, kann es ihn ihrem Inneren ganz anders aussehen – und das wirkt sich meistens hintenrum aus. Zwillinge reden manchmal nämlich super gerne hinter den Rücken anderer – und das meistens natürlich eher nicht positiv. Außerdem lieben es Mädels, die im Sternzeichen Zwilling geboren sind, stets informiert zu sein. Sie wollen am liebsten ALLES über ihre Mitmenschen wissen und bestenfalls noch mehr als alle anderen. Gossssiiiippp!! Schließlich kann man solche geheimen Dinge auch mal gegen die anderen Personen verweden – falls dies nötig ist natürlich nur. Aber Zwilling muss ja vorbereitet sein.

Löwe:

Es ist kein großes Geheimnis, dass Löwen-Girls gerne mal im Mittelpunkt stehen und es eigentlich am liebsten haben, wenn ihnen die ungeteilte Aufmerksamkeit der anderen gilt. Doch manchmal dreht sich die Welt eben auch nicht um die lieben Löwinnen. Und das mögen sie gar nicht. Dann wird gelästert, was das Zeug hält. Das Mädchen, das gerade im Mittelpunkt steht, hat aber auch echt einen seltsamen Rock an heute und der Boy, den sich unser Löwen-Girl ausgeguckt hat, der ihre Gefühle aber leider nicht erwidert, ist plötzlich doch suuuuper uncool. Ab und an ein bisschen lästern ist ja auch nicht schlimm. Aber passt auf, dass es kein zu großes Ausmaß annimmt, liebe Löwinnen. Ihr wollt ja schließlich auch nicht, dass die anderen hinter eurem Rücken schlecht über euch reden.

Skorpion:

Skorpione fahren gerne mal ihren Stachel aus. Ganz klar, wozu haben sie ihn auch sonst?! Skorpion-Girls sind sehr starke Persönlichkeiten. Sie sind aber auch kompromisslos: Wenn andere nicht nach ihrer Pfeife tanzen oder dem Skorpion sogar widersprechen (uiuiui), werden sie zu dessen Läster-Zielscheibe und bekommen das Gift zu spüren. Man sollte sich defintiv nicht mit einem Skorpion anlegen. Sie können manipulativ und rachsüchtig sein – wenn sie wollen. Zudem sind Mädels, die im Sternzeichen Skorpion geboren sind auch super nachtragen. Hat man es sich einmal mit einem von ihnen verscherzt, muss man sich defintiv vorsehen. Die Rache kommt nämlich sicherlich – bittersweet und und ein wenig fies.