Horoskop: Zwillinge sind super neugierig

22. MAI BIS 21. JUNI Wie der Name deines Sternzeichens schon sagt, wurdest du gewissermaßen mit zwei verschiedenen Persönlichkeiten bedacht, die abwechselnd zum Vorschein kommen. Zwillinge sind sehr vielseitig und anpassungsfähig. Neben deinem starken Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit bist du auch sehr neugierig und liebst es dazuzulernen. Deine offene und gesprächige Art wird von anderen sehr gemocht und für deinen Ideenreichtum wirst du oft bewundert. Daher ist deine besondere Stärke auch die Kommunikation! Man hört dir gern zu und es fällt dir leicht, andere zu überreden, etwas für dich zu tun. Mit deinem messerscharfen Verstand lieferst du in Sekundenschnelle Argumente, die deinem Gegenüber gar keine andere Wahl lassen. Deine Schlagfertigkeit ist ein Grund, warum du meist im Mittelpunkt stehst. Ein weiterer ist aber wohl dein gutes Gespür für Aktualität. Du bist gerade in Sachen Mode eine echte Stilikone, die neue Trends entdeckt und immer gut gekleidet unterwegs ist. Nutze diese Stärken zu deinem Vorteil! Was du auch in Angriff nimmst, es wird glücken!