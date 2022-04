Horoskop: Dein Sternzeichen Zimmer-Check

Widder: 21. März bis 20. April

Widder sind sehr freiheitsliebend, jede Art von Einengung, sei es durch Menschen oder Mauern, ist ihnen zuwider. Kein Wunder, dass dieses Sternzeichens meist das größte Zimmer in Beschlag nimmt und es auch nur zurückhaltend einrichtet. Widder lieben moderne, aber schlichte Möbel – am besten in Weiß, Schwarz oder Metallic. Einrichtungsgegenstände aus Holz sind ihnen oftmals zu langweilig. Dafür mögen sie warme Farben an den Wänden wie zum Beispiel Rot- und Orangetöne. Oder du bist ein minimalistischer Widder und lässt deine Wände weiß. Ein Widder-Zimmer oder eine Widder-Wohnung erkennst du auch immer daran, dass ein Bücherregal drinsteht. Denn Widder sind die Leseratten unter den Sternzeichen. Kitschige Dekorationen findet man bei ihnen nicht, dafür gerne auch mal ein stylisches Poster oder einige Bilder an den Wänden.

Stier: 21. April bis 21. Mai

Die Naturverbundenheit der Stiere ist in ihrem Zimmer oder ihrer Wohnung deutlich erkennbar: Da findet man Erd-und Grüntöne, warme Holzmöbel, Orangerot, Flieder oder ein warmes Grün an den Wänden und jede Menge Pflanzen. Ein breites, komfortables Holzbett und ein großer Kleiderschrank sind ein Muss – genauso wie ein gemütliches Sofa mit vielen Kissen und Decken, auf dem Stiere entspannen können oder mit ihren Freund*innen stundenlang quatschen oder einen Filmabend machen. Stiere spielen gerne den*die Gastgeber*in, legen sie auch Wert auf schönes Besteck, Gläser und kleinen Schüsselchen. Die Snacks müssen ja auch immer schön angerichtet sein! 😊 An den Wänden eines*einer Stier-Geborenen hängen oft Fotocollagen mit tollen Schnappschüssen der Clique und der Family. Stiere achten sehr auf Gerüche, deswegen brennt in ihrem Zimmer oft eine Duftkerze oder Räucherstäbchen. Sie umgeben sich auch gern mit Dekorationen wie bunten Vasen, Lichterketten und Schalen voller Sand oder Kieselsteinen. Schließlich ist der Stier auch ein Erdzeichen. 🌏

Zwillinge: 22. Mai bis 21. Juni

Dieses Sternzeichen des Elements Luft braucht einen hellen Raum mit großen Fenstern und genug Platz, um sich wohlzufühlen. Die Wände eines Zwillinge-Zuhauses sind meist in Gelb, Rosa oder Himmelblau gestrichen und werden mit vielen Postern oder Bildern geschmückt. Von den Wänden mal abgesehen ist das Zimmer aber nur spärlich dekoriert. Deine Möbel sind eher praktisch als prunkvoll. Außerdem müssen sie leicht zu verschieben sein, denn der Zwilling ist schnell gelangweilt und liebt es, alles komplett umzustellen. Im Gegensatz zu vielen anderen Sternzeichen bildet hier nicht das Bett den Mittelpunkt des Raumes, sondern der Schreibtisch. Hier verbringt dieses Sternzeichen die meiste Zeit. Und so wundert es nicht, dass in Schreibtischnähe auch die meisten technischen Geräte zu finden sind - und von denen hat der Zwilling jede Menge: Computer, Fernsehen, DVD-Player, Stereo-Anlage, Spielkonsole. Für diese Dinge gibt er viel lieber Geld aus als für kuschelige Kissen oder gemütliche Dekoelemente.

Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Für den Krebs ist sein Zimmer beziehungsweise seine Wohnung sein Wohlfühlnest. Ein Rückzugsort, an dem er*sie sich besonders geborgen fühlt und an dem man viel Zeit (auch allein) verbringt. Ein Krebs ist auch gerne mal für sich. Es ist in warmen Rottönen, einem hellen violett oder zarten Pastelltönen gehalten. Nur nicht zu extreme Farben an Wänden, heißt es für den Krebs-Geborenen! Von den Möbeln passt kaum ein Stück zum anderen. Die meisten sind eher alt, denn mit moderner Einrichtung kann man den Krebs nicht beeindrucken. Er liebt es, sich mit Möbeln und Gegenständen zu umgeben, die eine eigene Geschichte haben und ihn an ein schönes Ereignis oder einen lieben Menschen erinnern. Kein Wunder also, dass viele Krebse alte Möbel ihrer Eltern oder Großeltern im Zimmer haben. Und weil diesem Sternzeichen seine Familie und Freund*innen besonders am Herzen liegen, findet man jede Menge Familienfotos und Bilder von ihnen im Zimmer. Das Bett eines Krebses muss nicht wahnsinnig groß sein. Hauptsache, es ist bequem und kuschelig und erfüllt seinen Zweck.

Löwe: 23. Juli bis 23. August

Beeindruckend muss es sein, das Löwe-Zuhause. Entweder besonders groß oder besonders stylisch eingerichtet. Oder sogar beides? 😜 Dieses Sternzeichen genießt es, wenn Besucher*innen vor Staunen die Kinnlade runterfällt. Der typische Löwe liebt bunte Wände, knallige Wandfarben oder ausgeflippte Fototapeten. Tiere, Blätter, auffällige Blumenranken – ja, als Tapete kannst du dir so ziemlich alles vorstellen. Und je verrückter, desto besser. Als Kontrast zu den auffälligen Wänden sind die Möbel meist einfarbig und am häufigsten in der Farbe Weiß gehalten. Das Bett bildet das Zentrum der "Höhle des Löwen" und gleicht einem Thron, von dem aus er alles überblicken kann. Ein großer Spiegel und coole Deckenlampen sind genau das Ding eines Löwen. Und auch Duftkerzen oder ein Sternenlicht Projektor feierst du extrem! ✨

Jungfrau: 24. August bis 23. September

Jungfrauen punkten immer mit einem ordentlichen Zimmer beziehungsweise einer ordentlichen Wohnung. Von allen Sternzeichen sind sie die, die am meisten Ordnung und Struktur brauchen. Staub und Schmutz gibt es ebenso nicht. Alles ist verstaut, alles glänzt, ist frisch geputzt. Auch farblich ist das Jungfrau-Reich sehr aufgeräumt: Hier findet man vor allem schlichte Farben wie Hellbraun, Sand oder zartes Grün. Oder du lässt deine Wände einfach Weiß und streichst diese gar nicht! Möbel magst du in Schwarz, Weiß oder aus natürlichem Birkenholz – Hauptsache nicht zu verrückt! Außerdem sollten sie praktisch sein und eine gute Qualität haben. Du sparst lieber, kaufst dir einmal ein gutes und stabiles Möbelstück als in kurzester Zeit mehrere günstige Stücke. Alles muss auch gegliedert sein: 1. Der Schlafbereich: Hier steht Dein Bett, ein kleiner Nachttisch und Dein Kleiderschrank. 2. Der Arbeitsbereich: Bücherregale und ein Schreibtisch mit Computer und Schulzeug. 3. Der Wohnbereich, oft mit Sofa und Tisch. Dazwischen findet man bei Jungfrauen oft Raumteiler wie Paravents oder Vorhänge. Auch typisch für dieses Sternzeichen: Jede Menge Urkunden an den Wänden.

Waage: 24. September bis 23. Oktober

Stil und Kreativität wurden diesem Sternzeichen in die Wiege gelegt. Und beides spiegelt sich natürlich auch in seinem Zimmer/Wohnung wider: Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt und viele Eigenkreationen schmücken das Zuhause. Als Luftzeichen lieben Waagen kühle Farben wie Weiß, Grau und Blau. Ihr Hang zum Luxus und Prunk zeigt sich an ihrem Bett: Es ist meist groß, hoch und über und über bedeckt mit edlen Kissen. Waagen besitzen einen großen Kleiderschrank und feiern vor allem stylische Kommoden, Bücherregalen und Vintage Tische. Überall in deinem Zimmer oder deiner Wohnung findet man Fotoalben, selbst gemalte Bilder und Erinnerungsstücke. Du schaffst gerne Erinnerungen mit deinen Liebsten und möchtest sie auch gerne in der Nähe haben. Alles in allem magst du es eher kuschelig, freundlich, aber auch anders als andere. Wohlfühlen ist das A und O für eine Waage. 🧡

Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dieses Sternzeichen steht auf starke Kontraste – und das macht sich auch im Zimmer oder der Wohnung bemerkbar. Entweder es ist in coolem Schwarz und Weiß oder mit lässigen Möbelkombis wie zum Beispiel einer einfachen Kleiderstange neben einem kuscheligen Bett eingerichtet. Auch vor krassen Farben wie Giftgrün und Knallpink schrecken Skorpione bei ihrer Raumgestaltung nicht zurück. Und die ändert sich ständig, da dieses Sternzeichen eine Leidenschaft fürs Umräumen, Umgestalten und Neu-Dekorieren hat. Egal, was gerade renoviert wird: Die Unordnung bleibt. Denn in Skorpion-Zimmern gehört das Chaos einfach zur Gemütlichkeit dazu. Ganz nach dem Motto: "Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen!" Meist hast du in deinem Chaos auch mehr Ordnung, als wenn dein Zimmer oder deine Wohnung aufgeräumt ist. Dann brauchst du gefühlt dreimal länger, um etwas zu finden. 😅 Und wenn überraschend Freund*innen zu Besuch kommen? Dann wird eben ganz schnell die gröbste Unordnung unters Bett geschoben. An deinen Wänden hast du auf jeden Fall einige coole Sachen. Leere Wände findet ein Skorpion gaaaaanz schrecklich. Du hängst gerne Poster an die Wände, Bilder, die du selbst gemalt hast, Bilder von deiner Clique und von deinem Haustier. Auch ein Moodboard mit Künstler*innen und anderen Dingen, die dich interessieren, findet man bei dir.

Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Dem Steinbock wird Kühle, Zurückhaltung und Bescheidenheit zugeordnet. Genauso ist auch sein Zimmer eingerichtet. Kühle Blautöne oder Weiß an den Wänden und nur das Nötigste an Möbeln sind typisch für dieses ruhige Sternzeichen. Die Einrichtung ist meistens modern und zeichnet sich durch klare Formen aus. Wichtig ist, dass alles im Zimmer des Steinbocks praktisch und pflegeleicht ist. Unnötiger Schnickschnack hat bei ihm nichts verloren. Ein großer Spiegel an der Wand, eine Magnet-Pinnwand über dem Schreibtisch und ein paar gerahmte Fotos auf einem Regal – mehr braucht es nicht. Wenn Deko, dann dekorieren Steinböcke (passend zu ihrem Namen) gern mit kleinen und größeren Steinen. Sie sind – wie auch alle anderen Zeichen des Elements Erde – sehr ordentlich und man wird nie erleben, dass man ihr Zimmer betritt und es nicht aufgeräumt ist. Der wichtigste Bereich im Raum ist der Schreibtisch. Hier kann sich der Steinbock am besten konzentrieren, wenn er an etwas Wichtigem arbeitet. Pflanzen findest du auch sehr ästhetisch. Du hast auch die ein oder andere (vor allem pflegeleichte) Pflanze oder Blume in deinem Zimmer/deiner Wohnung.

Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Die experimentierfreudigen Wassermänner lieben Stilbrüche und Extravaganz. So wird gern Altes mit Modernem gemixt und Holz-, Metall- und Plastikmöbel stehen zusammen. Die Wände sind mit jeder Menge skurriler Deko wie selbst gebastelte Collagen oder ausdrucksstarken Postern behängt, bunt gestrichen oder gleich beides zusammen! Lichterketten oder leuchtende Wandbilder findest du auch sehr interessant und hast davon etwas in deinem Zimmer. Jedes Mal erkennt man wieder ein neues kleines Detail, wenn man dein Zimmer beziehungsweise deine Wohnung betritt. Du probierst dich eben gerne bei dem Stylen deiner vier Wände aus. Heute steht das Bett am Fenster und morgen steht es neben der Tür. Typisch Luftzeichen: So schnell, wie der Wind seine Richtung ändert, ändert sich die Meinung und der Geschmack des Wassermanns. Dabei geht aber nie die Gemütlichkeit verloren, denn das ist ihm sehr wichtig, um sich wirklich wohlfühlen und ab und zu auch mal entspannen zu können.

Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Schützen sind temperamentvoll und reisefreudig. Sie interessieren sich sehr für fremde Kulturen, deshalb findet man in ihrem Zimmer meistens viele Andenken an Urlaube oder Dekorationen, die an afrikanische Savannen oder andere weit entfernte Orte erinnern. Egal ob Violett, Tiefblau oder Blutrot – Schütze-Geborene lieben kräftige Farben und das merkt man auch an ihrer Einrichtung. Obwohl sie sehr freiheitsliebend sind und viel Platz und Weite bevorzugen, ist ihr kleines Reich meist vollgestopft mit wuchtigen Möbeln. Ihr Motto ist: "Mehr ist mehr." 😁 Das gesellige Sternzeichen hat gern seine Freunde um sich und spricht daher gerne die ein oder ander Einladung zu einem gemütlichen Filmabend mit viel Popcorn aus. Weil Schützen aber auch sehr naturverbunden sind, ist der größte Teil ihrer Einrichtung aus Holz und mit vielen Blumen und noch mehr Pflanzen geschmückt. Bei dir findet man die Pflanzen aber nicht nur auf einem Regal, du liebst es auch, wenn sie in einer Pflanzenampel von der Decke hängen.

Fische: 20. Februar bis 20. März

Für die romantischen Fische ist ihr Zimmer eine Insel, auf der sie sich zurückziehen und ihren Träumen nachgehen können. Deshalb dominieren Aquarellfarben, Blau- und Grüntöne den Raum. Die Möbel sind meistens hell und hier und da kunstvoll verschnörkelt. Viele Kissen auf dem Bett laden zum Kuscheln und Träumen ein. An den Wänden hängen oft selbst gemalte Bilder und tolle Schwarz-Weiß-Fotos von den Freunden und der Familie. Passend zu ihrem Element Wasser, dekorieren Fische ihren Raum gern mit Dingen, die sie an das Meer erinnern. Bist du ein Fisch, dann bist du gerne in der Nähe des Meeres. Das Rauschen beruhigt dich und du kannst dich besonders gut erholen. Daher kann es auch sein, dass du in deinem Zimmer die ein oder andere Muschel aus einem Urlaub hast. Fische lassen gern ihre Seele baumeln, deshalb ist neben einem gemütlichen Bett ein alter Schaukelstuhl oder ein cooles Sitzkissen das perfekte Möbelstück für dein Zimmer. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind Duftkerzen, eine Lichterkette und vielleicht sogar noch ein alter Plattenspieler? Du magst es eben cozy! 🥰