Widder (21. März – 20. April) 🐏

Widder-Geborene sind ein eigener Schlag Mensch. Und darauf sind die auch stolz. Du wirst in deinem nächsten Leben auch ein freiheitsliebendes und mächtiges Tier sein wie zum Beispiel ein Falke. Du wirst es lieben, deine großen Flügel auszubreiten und die Ungebundenheit mit dir tragen.

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Hier ist die Sache ganz klar: Als Stier wirst du in deinem nächsten Leben als Bär wiedergeboren. Wieso? Du hast Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen und gehst Dinge gerne selber an. An manchen Tag bist du aber auch einfach nur faul und möchtest in Ruhe deinen Winterschlaf halten.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Als Zwilling weißt du, dass du liebebedürftig bist. Genau wie ein Hase. Auch wenn ein Hase mal mit seinen Hinterbeinen klopft, so ist der kein aggressives Wesen. So auch ein Zwilling-Geborener. Für deine Freunde und deine Liebsten tust du einfach alles und das macht dich so besonders.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)🦀

Der Krebs ist ein Wasserzeichen. Wenn du wieder geboren wirst, dann auf jeden Fall als ein Bewohner des Meeres. Ein Delfin ist hier die treffende Wahl. Als Krebs-Geborener hast du gerne Gesellschaft und bist lieber in einer Gruppe, als allein zu sein und so geht es Delfinen auch.

Löwe (23. Juli – 23. Aug.)🦁

Wenn dein Sternzeichen Löwe ist, dann wirst du auf jeden Fall als ein besonderes, ja vielleicht auch als ein buntes Tier wiedergeboren. Eine passende Wahl könnte hier der Pfau sein. Diese Vögel haben nicht nur buntes Gefieder, sondern sind auch eitel und wunderschön. Dies sind alles Eigenschaften des Sternzeichens Löwe. Der Löwe ist selbstbewusst und steht gerne im Mittelpunkt.

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Als Jungfrau wirst du mit Sicherheit als Tiger wiedergeboren. Du bist einzigartig, ohne Frage. Du hast aber auch deine Eigenheiten und bist lieber allein unterwegs. Du wanderst umher und fühlst dich nie ganz zu Hause. Aber wenn du erstmal jemanden an dich ranlässt, dann schnurrst du wie ein kleines Kätzchen (ähm, starker Tiger natürlich). 🤪

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Als Waage bist du entspannt. Genau wie eine Katze hast du die Ruhe weg und öffnest dich nur zu 100 %, wenn du der anderen Person wirklich vertrauen kannst. Ein weiterer Grund, wieso du als Katze wiedergeboren wirst? Du lässt dich nicht unterbuttern und hast selbst Selbstvertrauen. Du weißt, dass du klasse bist!

Skorpion (24. Okt. – 22. November)🦂

Skorpione sind Herzensmenschen und so sind auch Hunde. Vor allem Möpse sind herzensgute und treue Tiere. Hast du erst einmal die Loyalität eines Hundes gewonnen, dann wird er deine Seite nie wieder verlassen. Und so wird es dir in deinem nächsten Leben auch gehen. Du wirst einen tollen Menschen finden, ihm Freude bereiten und sein treuer ständiger Begleiter sein. Ihr werdet ein glückliches Team sein!

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Passend zu einem Schützen ist auf jeden Fall der Schmetterling. Er liebt es, sich frei zu bewegen und ist stolz auf seine Verwandlung. Als Schütze hast du Charme und mit deiner bezaubernden Art kannst du viele schnell um den Finger wickeln!

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Im nächsten Leben stehen die Chancen gut, dass ein Steinbock-Geborener als Pferd wiedergeboren wird. Steinböcke lieben ihre Freiheit genau so, wie Pferde es tun. Sie sind ebenso treue und loyale Tiere und auch einem Steinbock-Geborenen kann man blind vertrauen.

Wassermann (21. Jan.- 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Wassermann-Geborene sind wie Hamster. Nicht nur süß, sondern auch schüchtern und einfach liebenswert. Sie haben kaum Feinde und werden von vielen gemocht. Gelten sogar als beliebt. Und auch Hamster finden viele einfach nur cute!

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟

Das Wasserzeichen Fische ist einem Schwan sehr ähnlich. Beide sind stolz und selbstbewusst und kämpfen für ihre Träume. Egal wie schwierig die Situation auch aussehen mag, ein Fische-Geborener wird seinen Mut nie verlieren. Weder jetzt noch in einem anderen Leben!