Horoskop: Das verrät deine Schicksalszahl über dich!

Was die Schicksalszahl aussagt

Schicksal oder Zufall? Das Horoskop ist so viel mehr, als nur dein Sternzeichen. Besonders viel über deinen Charakter erfährst du über deine Schicksalszahl. Was treibt dich im Leben an? Was sind deine Wünsche? Deine persönliche Schicksalszahl kann so einiges aussagen. Geht es nach der Numerologie, also der Lehre der Zahlen (lat. „numerus“ = Zahl) gibt es keine ­Zufälle, denn die Numerologie soll ganz großen Einfluss auf dein Leben haben. Klingt ziemlich abgefahren, oder?! Die magischen Zahlen legen deine Stärken und Schwächen offen. Durch sie erfährst du, worauf du im ­Leben besonders viel Wert legen solltest und was dich so einzigartig macht. Sie runden deinen persönlichen Horoskop Kosmos aus Sternzeichen, Aszendenten und Geburtsstunde ab – all diese Dinge beschreiben deinen Charakter und deuten auf deine persönliche Entwicklung hin. Also nix wie los und Schicksalszahl berechnen!

So berechnest du deine Schicksalszahl

Beispiel: Du hast am 26.08.2004 Geburtstag. Zähle alle Zahlen zusammen!

2 + 6 + 0 + 8 + 2 + 0 + 0 + 4 = 22

Bilde aus dieser Zahl nun ebenso die Quer­summe. In dem Beispiel oben rechnst du also 2 + 2. Das Ergebnis daraus (also 4) ist in diesem Fall deine Schicksalszahl. Hast du ein einstelliges Ergebnis dann erübrigt dich dieser Schritt. Nun kannst du schauen, was deine Schicksalszahl über dich aussagt. ⤵️

Schicksalszahl 1: Krasse Power

Du steckst voller Energie, bist ehrgeizig und kannst dich durchsetzen. Andere haben richtig Respekt vor dir, da sie wissen, mit dir sollten sie sich besser nicht anlegen. Manchmal bist du allerdings egoistisch und sehr impulsiv. Achte auf eine gesunde Balance deiner Power, und deinen Ideen steht nichts im Weg.

Schicksalszahl 2: Just feel it

Gefühl ist alles! Zumindest wenn es nach dir ginge! So fühlst du dich nur wohl, wenn du weißt, dass es deiner Familie und deinen Freund*innen gut geht. Wenn nicht, willst du sie sofort aufheitern. Was dir auch gelingt, da dein Lachen und dein Humor ansteckend sind. Dich wirft nichts so leicht aus der Bahn, und das wirkt beruhigend auf dein Umfeld.

Schicksalszahl 3: Optimismus voraus

Während für andere das Glas halb leer ist, ist es für dich halb voll. Schlechte Gedanken ignorierst du und tauschst sie gegen verrückte ­Ideen. Du bist super kreativ und besitzt jede Menge Ausdauer. Dir gelingt das meiste, das du angehst. Glückwunsch! Aber Vorsicht vor Hatern, sie können ungemütlich werden.

Schicksalszahl 4: Balance pur

Die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde sind in dieser Zahl vereint. Darum bist du total ausgeglichen, lässt dich nicht so leicht aus dem Konzept bringen und hast (meistens) voll den Plan. In dir steckt ein echtes Organisationstalent. Außerdem bist du ein Familienmensch, treu in einer Beziehung und sehnst dich nach Harmonie.

Schicksalszahl 5: Voll verträumt

Du träumst dir die Welt häufig so zurecht, wie sie für dich am besten erscheint. Das können nicht viele, und es hat durchaus seine Vorteile. Du bist super kreativ und künstlerisch begabt. Allerdings solltest du die rosarote Brille ab und an absetzen und Situationen ganz realistisch abwägen. Dann kann nichts schiefgehen.

Schicksalszahl 6: Romantische Seele

Du bist durch und durch Romantiker! Große Liebe, tiefe Vertrautheit und positive Vibes – du richtest dein Leben danach aus. Du kuschelst gern und gerätst oft ins Schwärmen. Bei Diskussionen setzt du auf die Harmonie-Schiene. Fakten sind zwar hilfreich, aber ohne Emotionen geht bei dir nichts.

Schicksalszahl 7: No Risk, No Fun

Du bist weltoffen, gehst gern auf ­andere Leute zu. Eine Party ohne dich? Unvorstellbar, schließlich bist du der Entertainer, der auf die ­verrücktesten Ideen kommt. Dein Abenteuerdrang ist nicht zu stoppen. Mit deiner Clique willst du so viel wie möglich erleben. Auch fremde Kulturen findest du spannend.

Schicksalszahl 8: Erfolg ist alles

Du bist strebsam und setzt dir oft ehrgeizige Ziele, die du auch erreichst. Durch kleine ­Rückschläge lässt du dich nicht entmutigen. Im Gegenteil: Das spornt dich an, es allen zu zeigen. Ausdauer und Disziplin sind zwei Eigenschaften, um die dich andere beneiden. Nur mit Vertrauen tust du dich schwer, da brauchst du etwas Zeit.

Schicksalszahl 9: Be relaxed

Dein Lebens-Mantra: Probier’s mal mit Gemütlichkeit! Bevor du etwas entscheidest, wägst du sehr gründlich ab, was für Vor- und Nachteile dir daraus entstehen. Ab und an könntest du ruhig mal etwas spontaner sein. Du bist sehr sensibel und kannst dich gut in andere hineinversetzen. Du merkst, wenn jemand Hilfe braucht, und bist zur Stelle. Außerdem bist du sehr emphatisch!