Horoskop: Das große Freundschafts-Orakel!

Widder (21. März – 20. April) 🐏

Wenn jemand aus deiner Clique eine Party organisiert, dann bist du es. Du kannst auch sehr spontan agieren und deine Freund*innen mit deinen Party und Abenteuer-Ideen daher etwas überrumpeln. Wenn jemand keinen Bock auf deine Pläne hat, dann kannst du dich auch schnell jemand anderen zuwenden. Hauptsache, deine Vorhaben wird in die Tat umgesetzt! Wenn andere Mal auf der Strecke bleiben, dann nimmst du das hin. Natürlich ist das nicht immer der Fall, aber es ist schon mal vorgekommen. Konstruktive Kritik stehst du zwar offen und ehrlich gegenüber, tust dich aber auch schwer, diese von deinen Liebsten anzunehmen.

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Deine Batterien und deine Lebensqualität werden immer wieder aufgeladen, wenn du umgeben von deinen Liebsten bist. Deine Friends und deine Family geben dir ein wohliges Gefühl wie sonst nichts auf der Welt. Ein Treffen zu Hause in einer gemütlichen Runde, ein Dinner-Abend in einem schönen Lokal, der Besuch eines Flohmarktes am Sonntag – Hauptsache, man kommt untereinander auch wirklich zum Reden und tauscht sich aus, was bei dem anderen in seinem*ihrem Leben gerade los ist.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Wenn dein Sternzeichen Zwillinge ist, dann weißt du, dass dir intensive, geistreiche Gespräche extrem wichtig sind. Dein Freundeskreis ist groß und du weißt gerne, was bei deinen Friends, aber auch bei deinen Bekanntschaften los ist. Deine engen Freund*innen, denen du wirklich blind vertraust, kannst du aber auch an einer Hand abzählen. Was dir besonders gut gefällt, wenn dich deine Freund*innen überraschen. Abwechslung ist das A und O für dich! 😊

Krebs (22. Juni – 22. Juli) 🦀

Als Krebs weißt du, dass du sehr sensibel bist und auch deine Freund*innen sollte nicht immer mit allem raushauen, was sie denken. Auch Worte, die deine Friends nicht böse meinen, kannst du schnell ziemlich direkt nehmen. Dann ziehst du dich erstmals zurück und denkst über die Worte nach. Manchmal auch tagelang. An sich ist deine emotionale Art ein riesiger Pluspunkt. Du legst großen Wert auf gefühlvolle Unterhaltungen und deine Herzensmenschen wissen, dass sie mit dir am besten über ihre Hoffnungen, Träume und Ängste reden können.

Löwe (23. Juli – 23. Aug.) 🦁

Dir fällt es ganz schön schwer, dich unterzuordnen. Kein Wunder, wenn es zwischen dir und deinen Freunden manchmal knallt. Als Löwe möchtest du eben oft im Mittelpunkt stehen, kannst stur sein und wünscht dir im Grunde genommen, dass sich alle nach dir und deinen Interessen richten. Braucht jemand von deinen Friends Hilfe und wird vielleicht sogar runtergemacht, dann wirst du wirklich zum Löwen! Du setzt dich für sie ein wie kein*e andere! Aber auch bei Menschen, die du weniger gut kennst, machst du deinen Mund auf, wenn etwas Unfaires zugange ist!

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Spontane Besuche von Familie, Bekannten oder Freund*innen machen dir in erster Linie Angst. Du magst es, Dinge zu planen und im Bilde zu sein. Deswegen wissen das deine Liebsten auch mittlerweile und halten sich daran. Loyalität und Vertrauen sind Eigenschaften, die bei dir großgeschrieben werden. Wenn du das Gefühl hast, du kannst jemanden nicht trauen, dann lässt du dich auch zu 100 % NICHT auf diese Person ein. Du würdest ihr*ihm nicht einmal verraten, was du zum Mittagessen hattest. 😆 Du hältst deinen Kreis auch gerne klein, weil du dann weißt, dass du auf alle Personen innerhalb deines Kreises bauen kannst.

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Harmonie und Wohlklang sind dir extrem wichtig. Nicht nur in deinem privaten Leben, sondern auch nicht deinem Arbeitsleben. Einstimmigkeit ist aber nicht immer die Regel. Wenn es unter Streitigkeiten zwischen Freund*innen kommt, dann brauchst du erst einmal ein paar Momente für dich, um dich zu sammeln und die Gemüter zu beruhigen. Danach ist eine Aussprache auf Augenhöhe, aber der nächste Step. Du bist niemand, der nachtragend ist und wünscht dir das auch von anderen.

Skorpion (24. Okt. – 22. November) 🦂

Skorpione neigen dazu, gerne zum "Overthinker" zu werden. Du machst dir oft viel zu viele Gedanken über die anderen in deiner Clique und zweifelst manchmal sogar an ihrer Freundschaft! Nur weil dir dein*e gute*r Freund*in nicht gleich antwortet, heißt das nicht, dass er*sie sauer auf dich ist oder irgendetwas ist. Auch wenn du mal eine Zeit lang gar nichts von deiner*m BFF hörst, musst du nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Schließlich hast du doch auch mal Stress, viel zu tun oder möchtest einfach mal Zeit für dich alleine. Den anderen geht es da genauso. Deine Freund*innen lieben deine zuverlässige Art und schätzen dies sehr an dir. 🥰

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Schützen sind freiheitsliebende und auch impulsive Sternzeichen. Es kann also durchaus mal vorkommen, dass du die Pläne mit deinen Friends absagst, wenn sich in letzter Sekunde spontan ein Event oder ein Konzert ergeben. Natürlich fragst du sie, ob sie mitwollen. Aber wollen sie nicht, dann gehst du einfach alleine. Du lebst meist im Hier und Jetzt und machst dir keine Gedanken über die Zukunft. Wer dich als Freund*in hat, braucht also Geduld und am besten ein ruhiges Gemüt. Du selbst liebst es, von Menschen umgeben zu sein, bei denen du dir nicht jedes Wort dreimal überlegen musst, bevor du es aussprichst.

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Deinen interessanten und facettenreichen Charakter lernen nicht alle kennen. Du brauchst immer eine gewisse Zeit, mit anderen warmzuwerden. Bei manchen springt der Funke über und ihr versteht euch gut. Mit anderen wirst du nie so richtig warm. Da gibt es bei dir nicht so viel dazwischen. Du überzeugst mit deiner ehrlichen, echten und natürlich Art. Bei dir weiß man einfach, woran man ist und das feiern auch alle um dich herum.

Wassermann (21. Jan. – 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Clique hin oder her, du brauchst ab und zu Zeit für dich selbst. Was dich total nervt: Leute, die dir in etwas hineinreden wollen. Du weißt, was du kannst, was du machst und was du brauchst. Deine Meinung ist dir hundertmal mehr wert als von anderen. Fremde belächelst du eh nur. Aber auch die Meinung von deinen Liebsten wird dir nie so wichtig sein wie deine eigene. Du liebst es aber auch mit deinen Freund*innen etwas zu unternehmen. Wassermänner sind ganz klar Menschen, die Gesellschaft suchen und auch brauchen. 😊

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟

Als emotionaler Fisch hast du oft einen Hang zu Dramatik. Du interpretierst manchmal mehr in Dinge hinein, als eigentlich dahintersteckt. Deine Freund*innen, deine Family wissen, dass du eines der Sternzeichen bist, mit dem man am besten tiefgründige Gespräche führen kann. Du selbst feierst es total, wenn deine Liebsten ohne großes Tamtam sagen, was denn Sache ist.