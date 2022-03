Höchster Wasserfall der Welt: 3.500 Meter!

Den höchsten Wasserfall kannst du nicht besuchen

Ein Wasserfall, der unglaubliche 3.500 Meter hoch ist – vergiss die Niagarafälle, hierhin sollte deine nächste Touri-Reise gehen! … Würden wir zumindest schreiben, wenn es überhaupt möglich wäre, sich diese Naturgewalt anzuschauen.

Doch bei diesem Wasserfall wird es keine Tourist*innenschlangen geben, keinen Aussichtspunkt oder Gischt, durch die ein Regenbogen schimmert. Denn dieser Wasserfall, der sich in der Dänemarkstraße befindet, ist komplett unter Wasser. Er befindet sich im kleinen Stück Ozean zwischen Grönland und Island (der erwähnten Dänemarkstraße), hat eine Breite von 160 Kilometern und stürzt 3.505 Meter von der Grönlandsee in die Irmingersee. Der höchste Wasserfall über dem Meeresspiegel, der Angel Falls in Venezuela, ist dreimal kürzer.

Wie entsteht ein Wasserfall unter Wasser?

Ein unterirdischer Wasserfall – klingt erst einmal seltsam, oder? Tatsächlich sind die Ozeane ein sehr dynamischer Wasserkörper, in denen Meerwasser mit unterschiedlichen Temperaturen und Salzgehalten auf großer und kleiner Ebene miteinander agieren. So entsteht die Dänemarkstraße aufgrund des hohen Temperaturunterschieds zwischen dem eiskalten arktischen Wasser der Grölandsee und der etwas wärmeren Irmingersee. Das kältere, dichtere Wasser gleitet durch das wärmere hindurch auf den Meeresboden – wie ein Wasserfall.

