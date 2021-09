Herz-Emoji: Das bedeutet es wirklich

Unsere Emotionen über Emojis mitzuteilen gehört längst zu unserem Alltag. Doch kennst du auch die wahre Bedeutung von allen Emojis und weißt du z.B. wie sich das grüne Herz-Emoji vom blauen Herz-Emoji unterscheidet? Um diese Missverständnisse aufzuklären, verraten wir die wirkliche Bedeutung der Symbole.

Die wahre Bedeutung der Herz-Emojis:

1. Das rote Herz-Emoji ❤️

Das klassische rote Herz ist auch gleichzeitig auch das beliebteste. Es steht für die ganze großen wahren Gefühle. Es drückt Leidenschaft und große Romantik aus. Doch gleichzeitig kann es auch freundschaftliche Verbundenheit aussagen.

2. Das orange Herz-Emoji 🧡

Es ist zwar auch ein Herz, zeigt aber gerade mal die Hälfte der Emotionen vom roten Herz-Emoji. Mit diesem Symbol schickst du jemanden sozusagen in die Friendzone.

3. Das gelbe Herz-Emoji 💛

Dieses Herz-Emoji ist perfekt für Freunde und Familienmitglieder. Es drückt nämlich aus, dass man ein „Herz aus Gold“ hat.

4. Das grüne Herz-Emoji 💚

Passend zu der Farbe soll das grüne Herz-Emoji die Verbundenheit zur Natur oder einer gesünderen Lebensweise (wie z.B. veganer oder vegetarischer Ernährung) ausdrücken. Auf der anderen Seite soll es allerdings auch Hoffnung auf Versöhnung ausdrücken. Verwendet wird es auch vermehrt am irischen Feiertag St. Patrick’s Day.

5. Blaues Herz-Emoji 💙

Das blaue Herz-Emoji steht für Vertrauen, oberflächliche Liebe, Treue, Loyalität, Freundschaft. Unterstützen soll es aber auch das Bewusstsein für Autismus und die Liebe zu einem Wassersport. Ganz kurios allerdings der Fakt, dass es auch ein Ausdruck für einen bestimmten Fetisch ist, den man hat.

6. Das lilane Herz-Emoji 💜

Dieses Symbol steht für Verständnis und mitfühlende Liebe. In den USA steht es für einen militärischen Orden von verschwundenen Soldaten.

7. Das schwarze Herz-Emoji 🖤

Die Farbe sagt schon alles. Verwenden kannst du es bei: Trauer, Kummer, schwarzer Humor, aber natürlich auch, wann immer du willst.

8. Das gebrochene Herz 💔

Auch dieses Herz-Emoji spricht Bände. Dein Herz ist gebrochen und drückt Traurigkeit, Leid und Liebeskummer aus.

9. Das weiße Herz-Emoji

Das weiße Herz-Emoji ist das internationale Symbol für Liebe, Zuneigung, und Mitgefühl. Es drückt Reinheit, Herzensgüte und Unschuld aus.

10. Das braune Herz-Emoji

Dieses Herz steht ausnahmsweise mal nicht für Liebe, sondern für die Umwelt. Da es ein warmer Farbton ist, steht es für Wärme, Geborgenheit und Gemütlichkeit.

11. Das Herz-Ausrufezeichen-Emoji ❣️

Dieses Emoji soll noch einmal die Zuneigung zu einer Person verdeutlichen.

12. Die zwei Herzen, die sich umkreisen 💞

Dieses Herz-Emoji verschickt man am besten, wenn man mit jemanden ganz flirten möchte. Es bedeutet so viel wie „Es liegt Liebe in der Luft“.

13. Das schlagende Herz-Emoji

Dieses Symbol soll nochmal die verstärkten Gefühle für jemanden ausdrücken. Es steckt voller Energie.

14. Das heranwachsende pinke Herz 💗

Die Herzen die ineinander verschmelzen sollen ein immer größer werdendes Herz vermitteln. Das bedeutet, dass Gefühle immer stärker heranwachsen und sich der Herzschlag erhöht.

15. Das funkelnde pinke Herz 💖

Es ist zwar etwas platonisch gemeint, aber soll eigentlich nur ausdrücken, dass jemand für dich schwärmt.

16. Das von einem Pfeil durchstochenes Herz 💘

Puh, Amors Pfeil hat dich mitten durchs Herz getroffen. Mit diesem Emoji drückst du aus, wie hoffnungslos du verliebt bist.

17. Herz mit Schleife 💝

Wenn du dieses Symbol verschickst, heißt das, dass du dein Herz verschenkst. Ganz nach dem Motto „Dir gehört mein Herz“! Sogar mit Schleife.

