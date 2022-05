Heftig! Masturbieren endet auf Intensivstation

Selbstbefriedigung endet im Krankenhaus

Der 20-Jährige wollte sich wohl nur ein paar schöne Minuten im Bett machen. Stattdessen gab´s vier Tage Krankenhaus für ihn – inklusive Aufenthalt auf der Intensivstation. Was!? 😳 Ja, auch wir fragen uns, wie das passieren konnte…

Während der junge Mann sich selbst befriedigte, spürte er auf einmal Schmerzen in der Brust. Als diese immer schlimmer wurden und er nur noch schwer atmen konnte, musste er ins Krankenhaus. Auch sein Gesicht schwoll zeitweise an. Der Junge wurde in die Notaufnahme eingeliefert und untersucht, bevor er auf die Intensivstation verlegt wurde.

Seltene Ursache entdeckt

Die Ärzt*innen stellten bei ihren Untersuchungen fest, dass der Mann unter einer „spontanen Pneumomediastinum“ litt. Das ist eine Luftansammlung im Brustbereich, die sich bei diesem Patienten jedoch bis zum Kopf ausgedehnt hat. Nachdem er stabilisiert wurde, musste er ganze vier Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben!

Müssen wir uns Sorgen machen? Zum Glück nicht – die Ärzt*innen beschreiben den Vorfall als eine Besonderheit und kennen keine ähnlichen Fälle.

