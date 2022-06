Harry Styles: Die Wahrheit hinter seinem neuen Song!

Harry Styles veröffentlicht neues Album "Harry’s House"

Der Sänger startet nicht nur als Musiker voll durch, sondern ist auch aus der Schauspiel-Welt nicht mehr wegzudenken. Zuletzt hat Harry Styles sogar ein Mega-Angebort für "Dirty Dancing 2" bekommen. Jetzt konzentriert er sich aber erstmal wieder auf die Musik und hat am Freitag mit "Harry’s House" sein neuestes Werk veröffentlicht.

Gibt es überhaupt noch jemanden, der das neue Harry Styles Album noch nicht gehört hat? Und die meisten von uns, haben es sicherlich nicht nur einmal angehört, sondern auf Dauerschleife laufen lassen, oder? Je öfter wir die Songs hören, umso mehr Details fallen uns natürlich auf. In diverse Interviews, die Harry Styles vor und nach dem Release des Albums aufgenommen hat, verrät uns der Sänger zusätzlich auch noch die ein oder andere Sache über seine Songs. So auch bei dem 12. Song des Albums "Boyfriends". Was will er mit dem Song sagen?

Harry Styles: "Die Leute gehen manchmal nicht sehr nett miteinander um"

"Boyfriends" hat der Sänger zum ersten Mal auf Coachella gespielt und mit "To boyfriends everywhere, f**k you" von ihm eingeleitet. Wir könnten jetzt denken, dass es in dem Song wahrscheinlich um Freunde geht, die ihren Partner*innen Unrecht tun. In einem Interview hat Harry Styles kürzlich aber die wirkliche Bedeutung erklärt: "Es geht darum, mein eigenes Verhalten anzuerkennen. Es geht um das Verhalten, das ich miterlebt habe. Ich bin mit einer Schwester aufgewachsen, also habe ich gesehen, wie sie sich mit Leuten verabredet hat und wie Freund*innen sich mit Leuten verabredet haben – und die Leute gehen manchmal nicht sehr nett miteinander um."

Harry Styles: Das steckt hinter dem Track "Boyfriends"

Der Sänger kritisiert in dem Song auch Männer für ihre Rolle in kranken Beziehungen und behauptet, dass Freunde "dich für selbstverständlich halten" und ihre Partner*innen "missverstehen". Insgesamt wirkt „Boyfriends“ wie eine tiefgründige Analyse und Reflexion über die selbstgefällige Position, die Männer in Beziehungen einnehmen können. Schwerpunkt des Songs bildet Harrys Auseinandersetzung mit dem Verhalten schlechter Freunde. Dennoch kommt das Hinterfragen der Unfähigkeit des Liebhabers, eine so stürmische und scheinbar toxische Beziehung zu verlassen, in den Zeilen "You’re no closer to him / Now you’re halfway home, only calling you when don’t wanna be alone / No, and you go. Why? You don’t know", nicht zu kurz.

