Harry Styles verrät sexuelle Bedeutung von "Watermelon Sugar"!

Harry Styles verrät endlich, was "Watermelon Sugar" bedeuten soll

Harry Styles hat lange geheim gehalten, wovon sein Song "Watermelon Sugar" wirklich handelt. Fans spekulieren schon seit der Veröffentlichung, welche Bedeutung dieser Ausdruck haben könnte und vermuteten in diversen Theorien Drogen oder sexuelle Anspielungen. Tatsächlich hat "Watermelon Sugar" eine sexuelle Bedeutung, wie Harry Styles auf einem seiner Konzerte verraten hat: "Der Song handelt von … eigentlich ist das total egal, worum es geht. Es geht um die Süße des Lebens. Aber es handelt auch vom weiblichen Orgasmus." Das Video zu seinem Geständnis ging auf TikTok viral. "Watermelon Sugar" ist also ein Sinnbild für den weiblichen Orgasmus. Jetzt wissen wir endlich, ohne was Harry Styles niemals leben könnte … "Watermelon Sugar". 🤓

Harry Styles: Was bedeutet "Watermelon Sugar"?

Während manche Fans auf den nächsten seltenen Schwarm von Harry Styles beim Thema „One Direction“ warten, konzentrieren sich andere Fans auf die aktuelle Karriere des Sängers. Ist ja auch nicht so, als würde Styles mit seiner Solo-Karriere nicht genug Futter für Gerüchte und Theorien geben – da muss man sich nur seinen Song „Watermelon Sugar“ anschauen! Seit der Song und das Musikvideo 2020 veröffentlicht wurde, rätseln die Fans, ob der Song eigentlich sexuell gemeint ist. Dazu hat sich Harry Styles mal in einem Interview geäußert … 😏

Die Theorien um „Watermelon Sugar“

Die Theorien um die wahre Bedeutung von „Watermelon Sugar“ sind vielfältig: Manche Fans sind überzeugt davon, dass es eine Anspielung an das Lieblingsbuch von Styles‘ Ex-Freundin sein soll. Denn Camille Rowe feiert den Titel „In Watermelon Sugar“ (in Deutsch: „In Wassermelonen Zucker“) sehr. Allerdings geht es darum um eine post-apokalyptische Welt – und den Vibe spüren wir weder beim Text noch beim Video von „Watermelon Sugar“. 😂 Eine andere, verbreitetere Theorie ist, dass der Song auf Oralsex anspielt. Tatsächlich ist „Watermelon Sugar“ im englischen Slang allerdings auch ein anderer Name für Heroin oder Kokain – aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass Styles darauf mit dem Song nicht anspielen wollte! Nachdem wir uns das Interview mit Styles zu dem Thema angeschaut haben, sind wir NOCH überzeugter, dass der Song wirklich einen sexuellen Ursprung hat. 😁

Styles „Kommentar“ zu den Gerüchten

In einem Interview mit Zane Lowe on Beats 1 wurde der Sänger unter anderem auf den Song angesprochen, der schon so viele Gerüchte und Theorien nach sich gezogen hat. Und es gelingt Styles auf simpelste Art, die Gerüchte nur noch weiter anzuheizen! Der Song drehe sich um orale Vergnügen, die beide Seiten schätzen würden, so der Interviewer. Styles‘ Antwort? Ein Grinsen und eine Gegenfrage: „Darum geht der Song? Das wusste ich nicht.“ 😂 Daraufhin meint der Interviewer, dass es immer gut sei, Dinge offen für Interpretation zu lassen und Styles sagt nur: „Oh, ja. Natürlich.“ Styles hat also auf die Frage im Grunde überhaupt nicht geantwortet – oder hat er gegenteilig alle Antwort gegeben, die man braucht?! Wir können uns nicht entscheiden, schaut euch das Video einfach selbst an und entscheidet!

