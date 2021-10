"Harry Potter": "Weasley"-Zwillinge wussten nicht, wen sie spielen

"Harry Potter": Wer spielt Fred und wer spielt George?

Auch, wenn der letzte "Harry Potter"-Teil bereits vor zehn Jahren erschienen ist, bleibt die beliebte Film-Reihe bis heute noch ein großes Thema. Es wird aktuell sogar gemunkelt, dass eine "Harry Potter"-Serie in Planung sei, was sicher viele Fans (uns eingeschlossen) sehr freuen würde. Bis heute werden die Charaktere von Fans gehyped. Auch die Weasley-Zwillinge Fred und George gehören bis heute zu den beliebtesten Stars der Serie. Die Darsteller James und Oliver Phelps haben jetzt jedoch verraten, dass sie selbst nicht wussten, wer welche Rolle spielen wird. In unserem "Harry Potter"-Horoskop erfahrt ihr außerdem, welcher Hogwarts-Schüler zu eurem Sternzeichen passt.

Verwirrung um Weasley-Zwillinge am "Harry Potter"-Set

James und Oliver Phelps haben einen gemeinsamen Podcast, der "Normal Not Normal" heißt. Dort haben sie kürzlich mit Schauspiel-Kollegin Evanna Lynch (Luna Lovegood) über ihre Zeit bei "Harry Potter" gesprochen. Dort haben sie auch verraten, dass sie selbst eine lange Zeit nicht wussten, wer Fred und wer George spielen wird. "Fünf Minuten bevor wir anfangen sollten, hatten wir noch keine Ahnung, wer Fred und wer George spielen würde", verriet Oliver über die erste Drehbuch-Lesung. Sie fragten also die Casting-Vorsitzende Janet Hirshenson, die schockiert darüber war, dass diese Entscheidung noch nicht gefällt wurde. Also besprach sie sich kurz mit J.K. Rowling, Produzent David Heyman und Regisseur Chris Columbus, um nach einer 20-sekündigen Diskussion zu verkünden, dass James Fred und Oliver George spielen würde. Auch im echten Leben sorgten die Weasley-Zwillinge für Verwirrung und Verwechslungen, so lustig!

