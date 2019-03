Harry Potter: Was machen die Stars heute?

Name: Tom Felton Rolle bei Harry Potter: Draco Malfoy Macht heute...: Neben seiner Schauspiel-Karriere macht Tom auch gerne Musik. So hat er sogar ein eigenes Album unter dem Namen "Feltbeats Music", aufgenommen, dessen Songs es z.B. auch auf den Soundtrack von "Türkisch für Anfänger" geschafft hat! Auch Tom hat eher kleinre Rollen übernommen und war in den Filmen: " Planet der Affen: Prevolution" oder "Apparition – Dunkle Erscheinung" (The Apparition) zu sehen.