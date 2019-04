Name: Matthew David "Matt" Lewis Rolle bei Harry Potter: Neville Longottom Macht heute...: Matthew Lewis stammt aus einer Schauspiel-Familie und hat schon seit er fünf Jahre alt war immer wieder Rollen gespielt. Nach "Harry Potter" hat auch er viele kleinere Independent-Projekt gemacht und auch am Theater gespielt, z.B. bei "Our Boys", dass lange am London "Duchess Theatre" gezeigt wurde.