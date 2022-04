„Harry Potter“: Wahrheit über dieses Detail endlich aufgedeckt!

"Harry Potter": Woher kommt der Dreck auf Rons Nase?

Die Szene ist nicht nur bei Potterheads mega beliebt, sie zeigt auch das allererste Zusammentreffen der drei Hauptpersonen Harry, Ron und Hermine, die später zu besten Freund*innen werden: Harry und Ron sitzen gemütlich in ihrem Zugabteil, verspeisen verzauberte Leckereien und Ron will seiner Ratte Krätze eine andere Farbe verpassen, als Hermine reinplatzt.

Nach einem kurzen Gespräch dreht sie sich zum Gehen um, weist Ron aber dann noch auf etwas hin: "Du hast Dreck auf der Nase. Weißt du das? Sieht nicht schön aus." Doch wo kommt der Dreck eigentlich her? Es gibt noch so viele unaufgeklärte "Harry Potter"-Geheimnisse und Frage, aber diese hier konnte endlich gelöst werden!

"Harry Potter": Die Weasleys reisen mit Flohpulver

Fans haben jetzt eine sehr plausible Theorie aufgestellt: Der Dreck auf Rons Nase stammt von der Reise mit Flohpulver. Denn das fliegende Auto hat die Weasley-Familie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht genommen, so wie Molly Weasley ihren Mann im zweiten Teil für das verzauberte Fahrzeug ausschimpft. Die Flohpulver-Theorie ist also sehr nachvollziehbar.

Das Reisen mit Flohpulver wird erst in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" richtig aufgegriffen, als Harry, der bei den Weasleys zu Besuch ist und dieses zum ersten Mal ausprobiert. Doch die gesamte Weasley-Familie scheint damals schon sehr vertraut mit dieser Art des Transports zu sein und ist schon öfter durch das Flohnetzwerk gereist. Warum also auch nicht an dem Tag, als Ron zum ersten Mal in den Hogwarts Express stieg?

