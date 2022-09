Harry Potter: Versteckte Sex-Szene aufgetaucht

Ganz normale Jugendliche

Bei Harry Potter dreht sich natürlich alles um Magie und Zauberei. Allerdings sind Harry und seine Freunde schließlich auch (fast) normale Teenager.

AUCH INTERESSANT:

Kein Wunder also, dass auch bei Harry, Hermine, Ron und Co. die Hormone irgendwann verrückt spielen. Die Liebesszenen beschränkten sich in den Filmen allerdings auf einen zaghaften Kuss zwischen Harry und Cho. Halt!

Stimmt nicht, erst Jahre nachdem die Filme zum ersten Mal über die Kinoleinwände flimmerten, wurde noch eine ganz geheime Sexszene entdeckt. Wetten, euch ist sie bisher auch noch nicht aufgefallen?! 😋

Gibt es Geschlechtsverkehr bei "Harry Potter"?

Sicherlich haben sich einige von euch schon gefragt, wie es in Sachen Sex bei Harry Potter und seinen Freunden und allgemein in Hogwarts so aussieht. In den Filmen ist das Thema Liebe und Sex ja eher im Hintergrund.

MEHR ZUM THEMA GEFÜHLE:

Klar, es steht ja auch die Magie und Zauberei im Fokus sowie der Kampf gegen das Böse. Eine kleine, verruchte und etwas zweideutige Szene hat sich allerdings doch eingeschlichten. Und zwar im dritten Teil der Harry Potter-Reihe: "Harry Potter und der Gefangene von Askaban".

Geheime Sex Szene aufgetaucht

Im dritten Teil bekommen Harry, Ron und Hermine die sogenannte "Karte des Rumtreibers", ein magisches Pergament, das alle sich im Schloss befindlichen Personen anzeigt und sie durch kleine Fußabdrücke darstellt.

Schweinisch wird es allerdings erst im Abspann des dritten Harry Potter-Films. Dieser ist nämlich ganz im Stil eben besagter Karte gestaltet. Die Macher des Films haben sich dabei einen Spaß daraus gemacht, auch die Fußspuren zweier mysteriöser Figuren einzubauen – und zwar in einer durchaus zweideutigen Stellung! Um wen es sich dabei handeln könnte, wird aber auch bis zum Ende des Abspanns nicht gelüftet.

Eines jedoch wohl sicher: Die beiden schienen eine Menge Spaß gehabt zu haben 😈 Hier könnt ihr den Abspann im Video sehen:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->