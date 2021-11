"Harry Potter": Sind Tom Felton und Emma Watson ein Paar?

Update: 08.06.2021

"Harry Potter": Tom Felton spricht über Dating-Gerüchte mit Emma Watson

In letzter Zeit wurde wieder viel spekuliert, ob zwischen Tom Felton und Emma Watson wirklich etwas läuft oder sogar mal lief? "Harry Potter"-Fans finden natürlich, dass sie beiden ein tolles Paar abgeben würden. Jetzt hat sich "Draco Malfoy"-Darsteller im Interview mit "Entertainment Tonight" zu den Dating-Gerüchten geäußert und hat versichert, dass Emma sehr wichtig für ihn ist: "Zwischen uns ist etwas, wenn das Sinn ergibt. Wir stehen uns seit langem sehr nach. Ich bewundere sie, sie ist unglaublich. Hoffentlich kann sie das nur erwidern. Wenn es um Romantik geht, glaube ich, dass es eher ein Slytherin/Gryffindor-Ding statt "Tom und Emma"-Ding ist." Hmm, klingt irgendwie eher wie eine extrem gute Freundschaft, fast wie bei einer Familie! Tom Felton hat außerdem verraten, dass er noch Kontakt zu sehr vielen seiner "Harry Potter"-Kollegen hat. Mit Emma Watson schreibt er jedoch sehr oft über ganz normale, alltägliche Dinge.

Update: 21.04.2021

„Harry Potter“-Fans lieben Tom Feltons Geburtstagsgrüße an Emma Watson

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Und die Gerüchteküche ist wieder heiß! Lange mussten „Harry Potter“-Fans auf ein neues Zeichen warten – und nun das! Zum Geburtstag von Emma Watson hat ihr lieber Kollege Tom Felton nämlich einen besonders süßen Glückwunsch hinterlassen. Auf einem Bild der beiden aus dem Jahr 2002 schreibt Felton: „Happy Birthday to the one & only“ („Alles liebe zum Geburtstag für die Eine und Einzige“). OKAY, come on, was braucht es bitte noch mehr?! Die Fans sind durchgedreht! Das „Dramione Heart“ (Mischung aus Draco und Hermione/Hermine) schlug höher, auch bei uns. 💖

Seit Watson 2011 zugab, dass sie einen ziemlichen Crush auf Felton hatte, als die beiden mit der "Harry Potter"-Reihe anfingen, hoffen Fans auf der ganzen Welt, dass es zwischen den beiden doch noch etwas wird. Inzwischen ist Watson allerdings schon länger mit L eo Robinton zusammen ... Aber die Fan-Hoffnung stirbt zuletzt! Auch wenn wir natürlich Watson und ihrem Freund alles Gute wünschen. 🤣!--endfragment-->!--startfragment-->

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Emma Watson und Tom Felton: Innige Freundschaft

„Hermine Granger“ und „Draco Malfoy“ sind in den „Harry Potter“-Geschichten bekanntlich alles andere als gute Freunde. In Wirklichkeit sieht das jedoch ganz anders aus: Die beiden Schauspieler Emma Watson (28) und Tom Felton (31) haben sich während der Dreharbeiten miteinander angefreundet und machen kein Geheimnis daraus, dass sie auch acht Jahre nach Veröffentlichung des letzten „Harry Potter“-Films noch gerne Zeit miteinander verbringen. Erst gestern potstete die hübsche Schauspielerin ein süßes Pic von sich selbst auf Instagram, das niemand anders als Tom von ihr geschossen hatte und schrieb dazu: „Freunde setzen dich am besten in Szene!“

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Harry Potter“-Fans hoffen auf Love-Story

Aber sind die zwei britischen Superstars wirklich nur Freunde? Einige Fans vermuten schon länger, dass da mehr zwischen den beiden läuft! Schließlich tauchen immer mal wieder süße Pics auf, die Emma und Tom in trauter Zweisamkeit zeigen. „Ihr seid so süß zusammen!“, schrieb einer von tausenden Fans erst im November unter ein Bild, das die „Hermine“-Darstellerin von sich und ihrem (angeblichen) Kumpel Tom auf Instagram gepostet hatte. Der 31-Jährige hatte daraufhin in einem Interview verraten, dass er und Emma sich ziemlich oft treffen, es aber einfach nicht jedes Mal auf Instagram posten. Ob da wirklich mehr zwischen den beiden „Harry Potter“-Stars läuft, wissen nur die beiden. Die Fans würden es aber auf jeden Fall feiern, wenn eines Tages das große Liebes-Outing käme!

Abstimmen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->