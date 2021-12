"Harry Potter": Seinen Tod hat Teil 3 vorausgesagt!

„Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ zählt zu den beliebtesten Filmen in der gesamten Reihe – zu Recht, wie wir finden, schließlich hat er so coole Figuren, wie Sirius Black in das Franchise gebracht! Und tatsächlich gehört nicht eine der vier meistgehassten Szenen der Filmreihe zum dritten Teil. Das kann schon was heißen! 😉 Doch „Der Gefangene von Askaban“ brachte neben Remus Lupin, Dementoren und gemeinen Ratten noch eine weitere, weniger beliebte Figur mit sich: Die Wahrsagerin Sybill Trelawney, die mit ihren Vorhersagen gerade Schüler*innen wie Hermine Granger in den Wahnsinn trieb. Eine Vorhersage brachte die Professorin allerdings, die sich viel später als wahr herausstellen würde … 😱

„Harry Potter“-Witze – die 30 besten

Hat Trelawney Dumbledores Tod vorhergesehen?

Der Film musste (wie letztlich jeder andere Film der „Harry Potter“-Reihe) um einige Szenen gekürzt werden. Eine dieser gekürzten Szenen war das Weihnachtsessen. Darin war Trelawney die letzte, den sich an den Tisch setzte – und hatte große Angst davor, als sie bemerkte, wie viele Leute bereits daran saßen! Sie erklärte, dass sie die 13. Person sei, die sich an den Tisch setzen würde. Die 13 sei eine Unglückszahl und die erste Person, die sich von dem Tisch erheben würde, sei auch die erste Person, die sterben würde. Was sie aber in dem Moment nicht wusste: Ron Weasley hatte seine Ratte dabei. Und was niemand in dem Moment wusste: Die Ratte war gar keine Ratte, sondern Peter Pettigrew, der sich verwandelt hatte! Demnach saßen bereits 13 Leute am Tisch. Und wer war der erste, der sich erhob, um Trelawney zu begrüßen? Genau, Dumbledore! 😨

Fans zweifeln an der Theorie

So gut die Theorie passen mag, sind viele Fans ein bisschen skeptisch. Schließlich handelt es sich hierbei um Trelawney, die in ihrem ganzen Leben nur eine wahre Vorhersage getroffen hatte! Nämlich die, dass der dunkle Zauberer Voldemort von einem Jungen besiegt werden würde, der sich am Ende als Harry Potter herausstellte. Sicherlich, im Laufe des Films und des Buchs macht sie mehr als eine Vorhersage – aber keine davon trifft wirklich ein. Besser so, schließlich hat sie vielen Schüler*innen einen furchtbaren Tod vorausgesagt! 🤣 Allerdings fiel die Professorin nicht in Trance, als sie sich an den Tisch setzen wollte. Es ging einzig und allein um ihren Aberglauben. Also war alles nur Zufall? Das muss jeder „Harry Potter“-Fan am Ende selbst entscheiden. Wir sind jedenfalls ziemlich sicher, was Hermines Meinung zu dem Ganzen wäre. 😂

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->