"Harry Potter": Das ist wirklich das beliebteste Hogwarts-Haus

"Harry Potter": Dieses Hogwarts-Haus ist in Deutschland am beliebtesten

20 Jahre ist es her, dass uns in "Harry Potter und der Stein der Weisen" die vier verschiedenen Hogwarts-Häuser vorgestellt wurden: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. In den Filmen waren die wichtigsten Hauptfiguren eigentlich immer entweder von Gryffindor oder Slytherin. Fans der Film-Reihe streiten sich seit Jahren darüber, welches Hogwarts-Haus am coolsten ist.

Eine neue Spotify-Studie hat jetzt jedoch herausgefunden, welches "Harry Potter"-Haus am beliebtesten ist – und zwar mit Playlisten. Slytherin scheint bei den Spotify Hörer*innen in Deutschland am beliebtesten zu sein. Diesem Haus sind mit Abstand die meisten Playlists gewidmet. Danach folgen Hufflepuff, Ravenclaw und Gryffindor. Natürlich gibt es auch viele Playlisten zu einzelnen "Harry Potter"-Charakteren und auch hier landet ein Slytherin-Mitglied auf Platz 1: Draco Malfoy gefolgt von Albus Dumbledore und Lord Voldemord. Sieht ganz so aus, als hätte Slytherin die Nase vorn!

"Harry Potter": Slytherin hat bei Fans die Nase vorn!

Damit scheint der "Harry Potter"-Streit endlich geklärt zu sein: In Deutschland ist Slytherin das beliebteste Hogwarts-Haus – zumindest auf Spotify. Der Streaming-Dienst hat jedoch auch herausgefunden, was die beliebtesten Songs in von Spotify Hörer*innen in Deutschland generierten Playlists zu den vier Hogwarts-Häusern sind. Diese Songs hören Fans am liebsten:

Gryffindor:

Centuries von Fall Out Boy

Everybody Talks von Neon Trees

Hall of Fame (feat. will.i.am) von The Script

Hufflepuff:

Golden von Harry Styles

Ophelia von The Lumineers

Yellow von Coldplay

Ravenclaw:

Sweater Weather von The Neighbourhood

Runaway von AURORA

ocean eyes von Billie Eilish

Slytherin:

you should see me in a crown von Billie Eilish

Daddy Issues von The Neighbourhood

Heathens von Twenty One Pilots

