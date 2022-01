Die „Harry Potter“-Filmreihe ist eine perfekte Möglichkeit, ein wenig der Realität zu entfliehen und in eine magische Welt einzutauchen, in der alles irgendwie ein bisschen schöner ist.

Am Ende aller Tage sind die Darsteller*innen aus der Reihe aber auch nichts anderes als Menschen. Und die machen Fehler. Oder eine ganze Reihe von Fehlern. Habt ihr euch jemals gefragt, warum Draco Malfoys Sidekick Vincent Crabbe im zweiten Teil von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ nicht am Start war? Wir verraten euch die lange Liste an Gründen, warum sich Warner Bros. für ein Ende der Zusammenarbeit mit Schauspieler Jamie Waylett entschieden hat.

„Harry Potter“-Star wegen Drogenanbau angeklagt

Mit dieser Aktion ging es für Schauspieler Waylett den Bach herunter: 2009, ein Jahr, bevor „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1“ veröffentlicht wurde, gestand er, dass er in der Wohnung seiner Mutter Gras angebaut hatte.

Und wir reden hier nicht von einer zarten Pflanze "für die Deko" oder so – der Gute hat gleich 10 Pflanzen in Zelten angebaut! 😶 Vor Gericht entschuldigte sich ein augenscheinlich reuiger Waylett bei den „Harry Potter“-Fans, den Produzent*innen und seinen Kolleg*innen. Allerdings war das nicht sein einziger Verstoß …

Waylett bei Ausschreitungen mit Bombe bewaffnet

Denn bereits wenige Monate später wurden Fotos von Waylett veröffentlicht, der bei Londoner Unruhen anwesend war und wegen „gewalttätiger Ausschreitungen“ verhaftet wurde. Die Fotos zeigten den Darsteller, wie er eine Benzinbombe in der Hand hielt und aus einer gestohlenen Champagnerflasche trank. Wegen der Ausschreitungen wurde er zu zwei Jahren und wegen Hehlerei zu 12 Monaten Haft verurteilt. Aber tatsächlich war es bereits seine erste Verurteilung – wegen des Cannabisanbaus –, die ihn seine Rolle bei „Harry Potter“kostete.

