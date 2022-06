“Harry Potter”-Star Tom Felton: Keine Dates wegen dieser Rolle!

Tom Felton: "Harry Potter" machte ihn zum Star

Tom Felton war erst 13 Jahre alt, als er zum ersten Mal in "Harry Potter und der Stein der Weise" in die Rolle des Draco Malfoy schlüpfte. In den nächsten Jahren folgten noch sieben weitere Filme der Reihe, in denen der Schauspieler immer wieder in seine Rolle zurückkehren konnte.

Durch den riesigen Erfolg der Filme wurde der noch sehr junge Tom zum Mega-Star. Da war er doch in der Schule bestimmt richtig populär und die Mädchen standen Schlange bei ihm, oder? Ganz und gar nicht – es passierte eher das Gegenteil…

Tom Felton: "Harry Potter"-Rolle machte ihn unbeliebt

Tom Felton, dem am Set die Taschen zugenäht werden mussten, spielte den wohlhabenden und äußerst arroganten Zauberer Draco Malfoy, der über die Beliebtheit von Harry sehr verärgert ist. Seine Verachtung für Harry führt zu ständigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Hogwarts-Schülern. Das zurückgegelte blonde Haar und das selbstgefälliges Grinsen wurden schnell zum Markenzeichen von Draco. Tom Felton verkörperte diese Rolle so gut, dass man sich keinen besseren Darsteller als Draco Malfoy vorstellen könnte.

Aber Dracos Eigenschaften färbten auf den Ruf von Tom Felton ab und er war dadurch nicht sonderlich beliebt. Besonders mit den Mädels lief es schlecht und keine wollte mit ihm auf ein Date gehen. Schwer zu glauben, aber wahr. "Manche Leute haben wirklich mit der Vorstellung zu kämpfen, dass ich nicht dieses beliebte Kind war, sondern dass ich mit gefärbten Haaren herumlief und einen bösen Zauberer spielte. Das war nicht cool. Damit habe ich mit bei den Mädchen keinen Gefallen getan", erzählt der Schauspieler in einem Interview. Zum Glück wissen wir ja mittlerweile alle, dass Tom Felton in Wirklichkeit ein sehr liebenswerter Mensch ist. 🥰

