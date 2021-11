"Harry Potter"-Star bricht in Tränen aus: Er lebte eine Lüge!

Immer wieder hervorragend geeignet für einen Filmmarathon. Die Rede ist von dem "Harry Potter"-Movies. Nun hat ein "Harry Potter"-Star Klartext über ein wichtiges Detail gesprochen …

Unerwartetes Geständnis von Harry Potter-Star

Die "Harry Potter"-Buchreihe von Autorin J.K. Rowling ist bis heute ein Mega-Hit und auch die "Harry Potter"-Verfilmungen gehören nach wie vor zu den beliebtesten Filmen ever! Kaum zu glauben, dass es kommenden November schon 20 Jahre her, dass der erste "Harry Potter"-Film in den Kinos anlief. Seither ist auch eine Menge passiert. Die Kinder und Teenie-Stars sind erwachsen geworden, haben ihre Schauspiel-Karrieren weiter ausgebaut, blicken aber immer wieder gerne auf ihren großen Startschuss zurück! Schauspieler Daniel Radcliffe schämt sich zwar für die ein oder andere Szene in den Movies, ist aber wie sein Film-Kollege Tom Felton, sehr stolz ein Teil des "Harry Potter"-Universums zu sein. Apropos Tom Felton. Der Draco Malfoy-Darsteller, der dem Hogwarts Haus Slytherin angehört, hat nun ein krasses Geständnis seiner Fanbase gegenüber geäußert …

"Harry Potter"-Stars, die bereits verstoben sind

"Harry Potter"-Star Tom Felton: Damit hat keiner gerechnet

Anlässlich des kommenden 20-Jubiläums von "Harry Potter und der Stein der Weisen" teilte Tom Felton, welche jahrelang die Rolle des Draco Malfoy spielte, einige Eindrücke zu der damaligen Zeit auf Instagram mit seinen Fans. Okay, schön und gut, aber es geht noch weiter. Tom droppte nämlich auch etwas, was keiner so kommen sah. Unter Tränen macht er das Geständnis: Er passt gar nicht in Haus Slytherin, sondern müsste in Haus Gryffindor! Ja, richtig gelesen. Der Schauspieler machte über die "Harry Potter Fan Club App" den Häuser-Test und musste feststellen, dass er eigentlich in ein ganz anderes Haus der Hogwarts Schule passen würde. Die Tränen und das traurige Gesicht waren in dem Insta-Video natürlich nur geschauspielert, aber ein bisschen schockiert sind wir schon. Oder findest du, dass das Ergebnis passt? 🤪

