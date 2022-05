"Harry Potter": Neville-Star versteht nicht, warum ihn Fans lieben 💔

Matthew Lewis: "Harry Potter"-Star wird zum Frauenschwarm

"Harry Potter" gehört bis heute zu den beliebtesten Filmen aller Zeit und auch die Stars der Filmreihe sind bis heute beliebt in Hollywood. Allen voran "Cedric Diggory"-Darsteller Robert Pattinson, der nach seiner Hauptrolle als schöner Vampir in "Twilight", jetzt auch den neuen Batman spielen soll! Auch "Hermine"-Darstellerin Emma Watson ist schon in diversen Filmen überzeugt, wie der Realverfilmung "Die Schöne und das Biest". Jetzt übernimmt Matthew Lewis die Rolle des Frauenschwarms in einer britischen Serie "All Creatures Great and Small". In einem emotionalen Interview mit der New York Times hat er jetzt verraten, dass er sich diese Rolle zuerst gar nicht zugetraut hat: "Dieser Typ soll super geheimnisvoll und gutaussehend sein, es muss glaubwürdig sein, dass Helen in ihn verliebt ist. Ich dachte sofort: Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mich rasiere, werden alle Leute sehen, dass ich ungefähr 12 bin." Sogar an seinem ersten Tag am Set plagten ihn Selbstzweifel und er hatte Angst davor, dass die Produzenten denken: "So sieht er wirklich aus? Gott, den müssen wir neu besetzen."

"Harry Potter": "Neville Longbottom"-Star von Selbstzweifeln geplagt

Woher die Selbstzweifel kommen? Auch da hat Matthew Lewis eine Theorie: "Ich finde es hart, wenn zu viel von mir selbst in einer Rolle durchkommt. Es ist einfacher, wenn ich jemanden spielen kann, der ganz anders ist als ich", verrät er im Interview und erklärt weiter, warum es hart für ihn ist, die "Harry Potter"-Filme zu gucken, "Es ist manchmal sehr schmerzhaft für mich zu sehen, wie viel von mir in Neville steckt. Wenn ich mir die Filme ansehe, denke ich: Das ist nicht Neville, das bist du." Seine Rolle hat ihn für das ganze Leben geprägt. Da die Darsteller der beliebten Filmreihe als Kinder angefangen haben, sind sie quasi am Set erwachsen geworden – das kann hart sein. Daniel Radcliffe hat sogar gestanden, dass ihn "Harry Potter" in die Sucht getrieben hat. Wir hoffen sehr, dass Matthew Lewis durch seine neue Rolle als Frauenheld lernt, dass er genau das ist und den kleinen, schüchternen "Neville Longbottom" zurücklässt.

