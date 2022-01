„Harry Potter“: Dieses traurige Detail haben alle übersehen! 😭

"Harry Potter und die Heiligtümer des Todes": Trauriges Detail aufgetaucht

Zuerst mal eine Spoiler-Warnung: Wer "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" noch nicht gesehen hat (was wir nicht hoffen), sollte jetzt nicht unbedingt weiterlesen. Für den Rest gilt: Ihr erinnert euch sicher alle noch an die letzten beiden Teile von "Harry Potter", die auf dem letzten Buch "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" basieren. Eine epische Schlacht von Gut und Böse, die leider auch viele Opfer mit sich gebracht hat, darunter auch Film-Lieblinge wie "Professor Lupin", "Dobby" oder "Fred Weasley". Vor allem der Abschied von Fred ist vielen Fans schwergefallen, schließlich kann man sich die Zwillinge gar nicht einzeln vorstellen! Ein trauriges Detail beweist jetzt, dass es auch George Weasley so geht.

"Harry Potter": Dieses Detail haben bisher alle übersehen!

Es gibt eine Szene, die unter den "Harry Potter"-Fans auf Twitter ziemlich viral gegangen ist und bisher kaum jemandem aufgefallen ist. Übrigens gibt es auch eine versteckte Sex-Szene, die ihr in den "Harry Potter"-Filmen sicher übersehen habt. In dem Clip sehen wir eine Szene aus dem Kampf in Hogwarts, wo Voldemord mit seinen Anhängern zur Zauberschule zurückkehrt, um den Tod von "Harry Potter" zu verkünden. Plötzlich springt Harry von Hagrids Armen und die ganze Menge staunt, dass er doch noch am Leben ist. Kurz danach sieht man, wie sich George für eine Sekunde ganz automatisch zu seinem Zwilling umdreht, um ihn auf die gute Nachricht hinzuweisen. Für diesen einen Moment hat er vergessen, dass sein Zwillingsbruder Fred schon längst verstorben ist. Gänsehaut pur! Wir sind uns sicher, dass ihr die Szene nie wieder mit denselben Augen sehen werden. Falls ihr euch gefragt habt, ob es eine "Harry Potter"-Fortsetzung geben wird, gibt es eine direkte Aussage von Buch-Autorin J.K. Rowling dazu …

