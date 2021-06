„Harry Potter“: Dieser TikTok-Star sieht aus wie Daniel Radcliffe

„Harry Potter“-Schauspieler Daniel Radcliffe hat einen heimlichen Zwilling, der jetzt erst bei TikTok auf sich aufmerksam macht?! Könnte man meinen, wenn man die Videos von diesem Tik-Tok-User so betrachtet … 😱

Bist du’s, Harry?

Wenn du die Tage auf TikTok warst, bist du vielleicht schon auf ein Video gestoßen, dass auf den ersten Blick von einem Daniel Radcliffe stammt, der ganz schön verwegen in die Kamera schaut. Im ersten Moment dachtest du dir vielleicht: „Okay, letztes Jahr kam Draco Malfoy zu TikTok, war ja nur eine Frage der Zeit, bis Harry Potter nachzieht.“ Und stimmt ja auch, „Harry Potter“-Darsteller Tom Felton ist mit seiner Fangemeinde ziemlich erfolgreich mit seinem „DracoTok“! „Aber … was macht Radcliffe denn da mit seinem Shirt?“, fragst du dich dann vielleicht, als Radcliffe ein bisschen wilder wird, als du es vielleicht erwartet hast. 🤣 Und DANN checkst du: „Oh, wow, das ist er nicht!“ So ungefähr dürfte es den Leuten gegangen sein, die den Videos vom TikTok-User felixir_ inzischen über 8 Millionen Likes gegeben haben!

TikTok-User kam durch Challenge in die Rolle

Die Kommentare unter den Videos machen deutlich, dass die Ähnlichkeit zwischen dem Tik-Tok-User und dem „Harry Potter“-Darsteller wirklich verblüffend ist! Ein*e User*in schreibt: „Ich dachte wirklich für eine Sekunde, dass du Daniel Radcliffe bist! Erschreck mich nicht nochmal so sehr!“ 😂 Der Hobbyfilmemacher hat sogar bei der Silhouette-Challenge mitgemacht (und nein, er war nicht nackt dabei, für die, die es interessiert 🤓). Witzigerweise kam er selbst erst durch eine Challenge auf die Idee, solche Videos zu veröffentlichen. Bei der „I look like a celebrity check“-Challenge haben fast eine Million Menschen bestätigt, dass er dem Schauspieler Radcliffe wirklich absurd ähnlichsieht. Zumindest inzwischen! Schaut man auf sein Instaprofil, lernt man zwei Dinge über den Dude: Zum einen, dass er vor seiner „Karriere“ als Doppelgänger eigentlich Musiker und Songwriter war. Und zum anderen, dass er mit langen Haaren gar nicht mehr so „Harry Potter“-mäßig daherkommt! 😋