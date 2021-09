"Harry Potter": Warum Teil 6 im Film anders endet

"Harry Potter": Ende von Teil 6 verwirrt Fans bis heute

Fans von "Harry Potter" sind mit der Verfilmung der Bücher eigentlich grundlegend zufrieden – auch, wenn es einige meistgehasste Szenen in den Filmen gibt. Eine Sache stößt Fans der Zauberwelt jedoch bis heute auf: Warum war das Ende von "Harry Potter und der Halbblutprinz" so anders, als das Ende im Buch? Und es fängt sogar schon viel früher an. Voldemorts Rückblicke und die Erklärung, warum er so grausam wurde, fehlten zu großen Teilen in diesem Teil von "Harry Potter". Vielleicht waren sie einfach zu düster, um sie komplett in dem Film zu thematisieren. Noch schlimmer finden Fans jedoch das veränderte Ende von Teil 6. Wir verraten euch die wahren Gründe für die Veränderungen in "Harry Potter" …

"Harry Potter und der Halbblutprinz": Darum fehlte die Kampfszene im Astronomieturm

Der Tod von Albus Dumbledore gehört zu den dramatischsten Ereignissen in der "Harry Potter"-Reihe. Dumbledore wird im Astronomieturm von Severus Snape getötet, der "Harry Potter"-Star hasste seine Figur übrigens zuerst, worauf im Buch eine fette Schlacht ausbricht. Mehrere Todesser betreten das Schloss und helfen Draco Malfoy und Snape dabei den Schulleiter von Hogwarts umzubringen. Kurz danach erreicht der Orden des Phönix die Zauberschule und will die Todesser daran hindern, aus der Schule zu flüchten. Eins ist sicher: Das wäre eine epische Kampfszene zwischen vielen bekannten Gesichtern geworden, doch im Film entschied man sich für eine "stille" Tötung von Dumbledore. Harry erfährt, dass Snape der Halbblutprinz ist, das Zeichen der Todesser erscheint am Himmel und die ganze Schule findet Dumbledore tot auf dem Schulgelände. Warum wurde diese Kampfszene am Ende von "Harry Potter" Teil 6 weggelassen? Die Begründung ist sehr einfach: Die Produzenten wollten der großen Schlacht von Hogwarts, die im siebten Teil folgen sollte, nichts vorwegnehmen. Dort Kämpfen nämlich sehr ähnliche Charaktere an ähnlichen Orten. Man wollte sich nicht wiederholen und die kommende Schlacht dadurch mindern. Viele Fans finden jedoch, dass man durch diese Entscheidung, den Tod von Dumbledore etwas untergraben hätte.

"Harry Potter": Warum fehlt die Beerdigung von Dumbledore in Teil 6?

Und es gibt noch eine Sache, die Laut Fans den Tod von Albus Dumbledore untergraben hat: die fehlende Beerdigung am Ende von "Harry Potter und der Halbblutprinz". Regisseur David Yates erklärte gegenüber MTV, warum er diese emotionale Szene aus dem Film gestrichen hat: "Wir hatten es zuerst im Script, aber es war eine sehr komische Erfahrung. Nachdem Dumbledore gestorben ist und sich alle auf dem Schulgelände versammelt haben, fühlte sich die Beerdigung so an, als würden wir an Ending-itis leiden. Wie noch ein weiteres Ende. Im Buch kann man diese Reise genießen, aber in einem verdunkelten Kino ist das nicht das richtige Ende." Der Regisseur könne den Unmut vieler Fans zwar verstehen, betont jedoch, dass es auch viele Menschen gäbe, die die Bücher nicht gelesen haben (*hust*, MUGGEL, *hust*) und man für alle ein zufriedenstellendes Ende finden müsse. Zufriedenstellend ist diese Erklärung zwar nicht, aber immerhin kennen wir jetzt den wahren Grund für das Ende von "Harry Potter" Teil 6.

