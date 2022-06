„Harry Potter“: Das bedeuten Snapes letzten Worte wirklich!

"Harry Potter": Der Tod von Severus Snape

Die Szene, als Severus Snape in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2" ermordet wird, nimmt so ziemlich jeden Potterhead mit. Voldemort lässt seine Schlange Nagini auf den Hogwarts-Lehrer los, die ihn auf brutale Weise tötet. Harry Potter ist an der Seite von Snape, als dieser im Sterben liegt und fängt eine Träne des Professors auf.

Als er diese ins Denkarium tropfen lässt, erfährt er, dass Snape ein Doppelleben geführt hat, Harry die ganze Zeit über geholfen und Harrys Mutter geliebt hat. Mit letzter Kraft sagt Snape auch noch seine berühmten letzten Worte zu Harry: "Du hast die Augen deiner Mutter!" Doch das ergibt eigentlich wenig Sinn, wenn man die Augen von Harry und dessen Mutter in den Filmen vergleicht.

"Harry Potter": Die Bedeutung Snapes letzter Worte

In den Büchern haben Harry und seine Mutter beide grüne Augen. In den Filmen ist dies aber nicht der Fall. Denn Daniel Radcliffe hat die grünen Kontaktlinsen nicht vertragen und hat somit seine normale blaue Augenfarbe behalten. Wenn Lily Potter in den Filmen nun auch blaue Augen gehabt hätte, wäre es nicht zu diesem Logik-Loch gekommen. Doch deren Augenfarbe ändert sich in den Filmen: Geraldine Somerville, die die erwachsene Lily Potter darstellte, hatte zwar blaue Augen, aber die jüngere Darstellerin, die Lily Potter als Mädchen zeigt, hat dunkle Augen.

In den "Harry Potter"-Filmen gibt es ja einige geheime Geschichten. So steckt auch hinter den Worten von Snape so viel mehr, als es zunächst vielleicht scheint. In den Momenten kurz vor seinem Tod merkt er, wie ähnlich sich Harry und Lily eigentlich sind. Für so lange Zeit hat er Harry immer nur für eine jüngere Version seines Vaters gehalten, den er in seiner Jugendzeit so richtig gehasst hat. Doch dann sieht er endlich die Liebe und Sorge in Harrys Augen, die er auch bei Lily gesehen und so geliebt hat. Seine letzten Worte haben also weniger mit der Augenfarbe von Harry zu tun, sondern mit Lily, die er in ihnen sieht.

