"Harry Potter": Darum musste Dobby sterben!

Der Tod von Dobby gehörte zu einem der traurigsten Momente in "Harry Potter". Fans der Filme haben den freundlichen und etwas verrückten Hauselfen sofort in ihr Herz geschlossen.

Schon in "Harry Potter und die Kammer des Schrecken" lernen wir Dobby kennen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Harry zu beschützen. Mit einem Trick wurde er von dem Hogwarts-Schüler dann sogar von seinem Meister Lucius Malfoy befreit und war ein freier Elf. Der Beginn einer wundervollen Freundschaft endete jedoch mit einem der brutalsten Tode in "Harry Potter. Doch auch Dobbys Tod hat eine ganz besondere Bedeutung, die erklärt, warum der Hauself sterben musste.

Tod von Dobby erklärt: Das bedeutet er für die "Harry Potter"-Filme

Warum musste Dobby in "Harry Potter" sterben? Sicherlich hätte man den Hauselfen irgendwie verschonen können, doch sein Tod hat eine tiefergehende Bedeutung: Hauselfen und Zauberer haben eigentlich keine besonders gute Verbindung zueinander.

Doch Dobby entscheidet sich freiwillig dazu Harry, Ron und Hermine zu helfen und es entsteht eine seltene Freundschaft. Der Hauself stirbt, indem er von einem Messer getroffen wird, welches Bellatrix Lestrange nach ihnen geworfen hat, während sie disappariert sind. Er stirbt in den Armen von Harry Potter und sein Name sind auch seine letzten Worte. Der Tod von Dobby zeigt also, wie weit nicht nur Zauberer, sondern andere Wesen der Zauberwelt gehen würden, um Harry dabei zu helfen, Lord Voldemort zu besiegen. Außerdem bezeichnet Dobby die drei Hogwarts-Schüler*innen auch als seine Freund*innen. Trotz vieler Unterschiede kann eine tiefe Freundschaft entstehen. Und die Tatsache, dass Harry das Grab von Dobby mit seinen eigenen Händen ausbuddelt, ist besonders. Hauselfen gehören in der magischen Welt zu unbedeutenden Kreaturen und die Beziehung zwischen Harry und Dobby beweist, dass einen nicht ausmacht, wer man ist, sondern wie man sich anderen gegenüber verhält.

