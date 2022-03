Cookie Rezepte: die leckersten Keks-Trends!

Keks-Pizza

Shutterstock

Du brauchst: 1 fertigen Pizzateig, Spekulatius- Brotaufstrich, Schokokekse, Butterkekse und Oreos, ½ Tafel weiße Schokolade

So geht’s: Den Pizzateig nach Anleitung backen, aber ca. 2 Minuten früher als angegeben aus dem Ofen nehmen. Mit dem Spekulatius-Brotaufstrich bestreichen. Dann alle Kekse und die Schokolade zerkleinern und auf dem Pizzateig verteilen. Anschließend noch mal für 2 Minuten im Ofen backen. Sooo tasty!

Cookie-Ice-Sandwich

stock.adobe.com

Du brauchst: 1 Packung fertige Chocolate-Chips-Cookies, 1 Packung Himbeereis, 1 Tafel Zartbitter-Schokolade

So geht’s: Für jedes Sandwich brauchst du jeweils 2 Cookies und 1 Kugel Himbeereis (oder ein anderes Eis deiner Wahl). Die Schokolade mit einer Reibe raspeln und beiseitelegen. Dann einen Keks nehmen, die Kugel Eis aufdrücken, ein paar Schokosplitter darüberstreuen und mit dem zweiten Keks zusammendrücken. Gönn dir! :-)

Knuspriges Accessoire

Knuspriges Accessoire, Ohrringe im Cookie-Style (Amazon, 12,19 €)

Hot'n'Cold-Brownie

stock.adobe.com

Du brauchst: 1 Fertigpackung Brownies, 80 ml Schokosoße, 1 Kugel Schokoladeneis, 3 Butterkekse

So geht’s: Die Brownies nach Packungsbeilage backen. Für eine Portion einen fertigen Brownie nehmen und mit Schokosoße und einer Kugel Schokoladeneis auf einem Teller anrichten. Anschließend noch die Butterkekse zerkrümmeln und darübergeben. Maximaler Foodporn de luxe! Yummy!

Schoko-Oreo-Shake

stock.adobe.com

Du brauchst: 4 Oreo-Kekse, 300 ml Milch, 2 Kugeln Schokoladeneis, 100 ml Schokosoße, Sprühsahne

So geht’s: Die Kekse zerkleinern, Milch und Schoko-Eis dazugeben, dann alles durchmixen. Anschließend die Schokosoße in einem Glas verteilen und mit dem Shake befüllen. Sahne on top geben. Zum Schluss kannst du den Shake noch mit zusätzlichen Keksen pimpen. Jetzt ist der schokoladigste Schoko-Keks-Shake, den du je getrunken hast, auch schon ready zum Schlürfen.

Krümelmonster!

Pullover mit Aufdruck (Amazon, 24,90 €)

Cookie-Dough

Istockphoto

Du brauchst: 150 g weiche Butter, 75 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 75 ml Milch, 1 Prise Salz, 180 g Mehl, bunte Toppings

So geht’s: Alle Zutaten in einer Schüssel zu einem glatten Teig kneten. Dann kannst du den Teig auf kleine Schüsseln portionieren und mit verschiedenen Toppings deiner Wahl verzieren. Obst, Chocolate-Chips oder bunte Streusel. Da sind dir keine Grenzen gesetzt. Bon appétit! :-)