„Hannah Montana“ Comeback? DAS sagt Miley Cyrus!

Miley Cyrus wurde durch "Hannah Montana" weltweit berühmt

Abends Popstar, tagsüber ein ganz normales Mädchen: Das ist die Story um "Hannah Montana". Der Serie, die von 2006 bis 2011 Tausende Menschen begeisterte. In der Hauptrolle Miley Cyrus, die durch die Serie und den gleichnamigen Kino-Film weltweit bekannt wurde. Seit dem Serien-Aus konzentrierte Miley sich auf die Musik. Trotzdem wird immer wieder spekuliert, ob die Disney-Serie "Hannah Montana" eine Fortsetzung bekommen könnte. Auch ein Crossover von "Lizzie McGuire" und "Hannah Montana" ist im Gespräch. Jetzt meldet sich Miley Cyrus zu einem möglichen Comeback.

"Hannah Montana": Wird es ein Comeback geben?

In dem Radioformat "Carolina With Greg T In The Morning" verriet Miley Cyrus jetzt, dass sie immer noch eine ganz bestimmte Requisite von "Hannah Montana" im Schrank hat: Ihre Perrücke, die sie als Hannah in der Serie getragen hat. Und die könnte ihretwegen auch gerne wieder in Einsatz kommen! "Sie ist gerade eingelagert und verstaubt, aber ich bin bereit, sie wieder auszupacken", sagte Miley. Und sie ist sich sicher, dass sich diese Gelegenheit auch bieten werde. Sollte es wirklich zu einem Comeback kommen, hat Miley aber einen Wunsch: "Hoffentlich führe ich Regie!" Wir sind gespannt, ob der Superstar bald wieder als Hannah Montana die Leinwand rocken wird, und halten euch natürlich mit allen Infos auf dem Laufenden!

