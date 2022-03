Zukunft aus der Hand lesen: Das sagen deine Handlinien über dich aus!

Handlesen: Die Kopflinie

© iStock

Eine stark ausgeprägte Kopflinieweist darauf hin, dass du sehr lösungsorientiert denkst und einen sehr ausgeprägten Sinn für Logik und Erfolg hast. Eine schwache Linie bedeutet, dass du unter Konzentrationsschwierigkeiten leidest. Aber auch, dass du romantisch und spontan bist.

Handlesen: Die Herzlinie

© iStock

Eine starke Herzlinie zeigt an, dass du gefühlvoll, warmherzig und treu bist. Je deutlicher du sie siehst und je tiefer sie in deiner handinnenfläche zu gehen scheint, desto leidenschaftlicher bist du. Erkennst du diese Handlinie deiner Hand kaum, handelt es sich um eine schwache Herzlinie, die steht für Unzufriedenheit und fehlendes Selbstbewusstsein.

Handlesen: Die Lebenslinien

© iStock

Deine Lebensliniebeginnt zwischen Daumen und Zeigefinger und verläuft im Halbkreis um den Daumenballen. Sie zeigt deine Vitalität an, also wie gesund du bist. Ist Ist deine Lebenslinie Linie breit, bist du weniger anfällig für Krankheiten. Eine dünne Lebenslinie bedeutet, dass du gegen Krankheiten wenig immun bist. Wenn sich die Handlinien auf beiden Handflächen ähnlich sind, besitzt du einen starken Charakter. Na, was sagen deine Lebenslinien über dich aus?

Handlesen: Die Schicksalslinie

© iStock

Die Schicksalsinie zeigt an, ob du die Kontrolle über dein Leben hast. Wenn sie sehr schwach ist, bedeutet es, dass du eher ziellos und unsicher durch dein Leben irrst. Ist die Schicksalslinie sehr deutlich erkennbar, hast du meistens konkrete Lebenspläne und voll den Durchblick. Deine Pläne befolgst du auch – weitesgehend zumindest.;-) Straigt on sozusagen.

Handlesen: „M“ in den Handflächen

© iStock

Wenn du ein „M“ in Deinen Handflächen hast, sollst du etwas ganz Besonderes sein. Laut der Handlesekunst haben Menschen mit einem „M“ nämlich besondere Begabungen. Sie sind sehr einfühlsam und sensibel. Sie gelten außerdem als sehr kreativ und können unheimlich gut Lösungen für Probleme finden. Wenn dir das bei deinen Handlinien sofort ins Auge sticht, weißt du Bescheid. :-) Es ist allerdings so, dass nur bei ganz wenigen Menschen Kopflinie, Herzlinie und Lebenslinie zusammen ein „M“ bilden.