Wie geil: eFootball PES 2020 – offizieller Platin-Partner des FC Bayern München – haut passend zum Saisonendspurt nochmal richtig was raus!



Und zwar dürfen wir 10x1 von einem deiner FC-Bayern-München-Stars unterschriebenes und originales Trikot verlosen.

Die Teilnahme ist super easy: Kommentiert einfach unter unseren Insta- oder Facebook-Post, wer beim Topspiel Bayer Leverkusen – FC Bayern München gewinnt. Die Rheinländer, der Rekordmeister, oder gibt's ein Unentschieden?

Das Gewinnspiel endet am 05.06.2020.

Unter allen richtigen Antworten wählen wir per Zufallsgenerator die fünf glücklichen Gewinner aus. Die Auflösung erfolgt am Montag, den 8. Juni 2020. Die Gewinner werden von uns auf der jeweiligen Plattform angeschrieben. Sollte keine zeitnahe Antwort erfolgen, entfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein Weiterverkauf der Trikots ist unter keinen Umständen gestattet. Eine Auswahl der Spieler-Signatur und der Größe des Trikots ist nicht möglich.

Disclaimer: Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in keiner Weise von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die generierten Daten werden ausschließlich für das Gewinnspiel genutzt.