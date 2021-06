Sommer-Bucket-List: Lustige Ideen für dich und deine BFF

Open-Air-Kino

An die BFF gekuschelt in einer lauen Sommernacht einen schönen Mädchenfilm unterm Sternenhimmel ansehen – einfach herrlich. Unter openair-kino.com findest du eine Liste der Freiluft-Kinos in Deutschland und kannst einen Blick in deren Programm werfen.

Wolkenfotos

Was man in Wolken alles sehen kann, während man mit der BFF im Gras liegt, ist einfach mega. Wenn ihr Fotos von den coolsten Wolkenformationen macht, habt ihr tolle Bilder zum Posten. Herzchen-, Dino-, Hai-Wolken sieht man öfter, als man glaubt.

Im Sommerregen tanzen

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. Was kann man dem hinzufügen? Nichts!

Sommer-Hitliste erstellen

Welche Songs verbinden euch, was habt ihr dauernd auf den Ohren? Erstellt eine Playlist für die Ewigkeit.

Erfrischung gefällig? Dann ran an die Wasserpistolen! Istockphoto

Auf in die Wasserschlacht

Wasserspritzpistolen sind was für Kinder? Eben! Her damit und los geht das Wasser-Battle. Denkt euch lustige Regeln für eure Wasserschlacht aus.

Erdbeeren pflücken

Bewaffnet euch mit Sprühsahne, geht aufs Erdbeerfeld und genießt die leckeren Früchte! Ihr müsst am Ende natürlich auch Erdbeeren kaufen, aber was ihr dort esst, ist in der Regel umsonst. 🍓

Sommerdrinks selbst machen

Sommerdrinks gehören definitv auf die Sommer-Bucket List, Eistee ist mega lecker. 1 Liter Tee kochen, mit Zucker süßen und abkühlen lassen. Dann mit viel Zitronensaft mischen und mit Eiswürfeln ins Glas geben. Super erfrischend: Orangensaft mit Buttermilch (halb und halb) mischen und eiskalt genießen.

Foto-Shooting im Freien

Sucht euch eine schöne Location – eine Wiese, ein Flussufer, ein Rapsblumenfeld – und schaut dann, wann das Licht gut steht, meistens am späten Nachmittag. Nehmt ein paar Klamotten mit und schon kann das BFF-Shooting losgehen...

Gönnt euch! Ein Wellness-Tag kann so entspannend sein. Shutterstock

Wellness-Weekend

Beginnt mit einem Früchte-Frühstück, tragt selbst gemachte Masken auf und schminkt euch gegenseitig. Wie wäre es mit einem tollen Sommer-Make-up?

Sleepover draußen

Schnappt euch Schlafsäcke, Isomatten und Decken und schlaft einfach mal draußen im Garten. Gruselig-schön ist so ein Open-Air-Sleepover.

BFF-Tattoo

Henna-Tattoos sind total cool, noch cooler sind Partner-Tattoos! Mit speziellen Stiften könnt ihr euch das gleiche Motiv aufmalen (z.B. „Kreul TattooPen“, mueller.de).

Garten-Party

Ob gut geplant oder ganz spontan: Partys im Grünen sind ein absolutes Sommer-Muss, das auf jeder Bucket List landen sollte! Kein Garten da? Dann geht in den Park oder an einen See. Coole Accessoires für die Party dürfen natürlich nicht fehlen. 😉