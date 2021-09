Hailey Bieber: So dreist wird sie belästigt!

Hailey Bieber: Das ist passiert

Hailey Bieber war zu Gast in Dixie D’Amelios YouTube-Talkshow „The Early Late Show”. Die zwei jungen, erfolgreichen Frauen unterhielten sich über ihre Erfahrungen mit Paparazzi. Hailey erzählt von einem besonders traumatischen Ereignis: Vor wenigen Wochen haben Hailey und ihr Ehemann Justin Bieber abends ein Restaurant verlassen. Auf dem Weg zum Auto bemerkt Hailey, dass ein Fotograf hinter einem Vorhang von unten eine Kamera auf sie gerichtet hat. Sie fürchtet, dass er unter ihren Rock fotografiert hat. Besorgt berichtet sie Justin davon, der die Paparazzi sofort zur Rede stellt, wie in dem Video zu sehen ist:

Justin Bieber war in der Vergangenheit dafür bekannt, auch mal handgreiflich gegenüber belästigenden Paparazzi zu werden. Die Paparazzi versichern ihm, dass sie nie ein Foto unter einem Rock machen würden. Fotos des Abends zeigen aber deutlich, dass Hailey recht hatte. Krass! 😳

Das sagt Hailey Bieber zu der Belästigung

Hailey Bieber erklärt in Dixie D’Amelios Talkshow, wie sie sich bei dieser krassen Belästigung gefühlt hat. „Ich habe einen wirklich kurzen Rock getragen. Als wir ins Auto gestiegen sind, habe ich zu Justin gesagt ‚Ich glaube, das war ein schlechter Winkel. Ich mache mir Sorgen, dass sie unter meinen Rock fotografiert haben.‘ Was hätten sie da sonst sehen wollen?“ Das war nicht das erste Mal, das das Model so etwas erlebt hat. „Ich hatte zwei schlechte Erfahrungen, als jemand meine Unterwäsche fotografiert hat, als ich gelaufen bin und die Fotos wurden trotzdem veröffentlicht. Wenn du eine Frau bist und ein Mann macht diese Fotos, fühlt es sich sehr, sehr angreifend und respektlos an und das ist nicht okay.“ Arme Hailey! In Deutschland ist das sogenannte „Upskirting“, also Fotos unter dem Rock einer Person machen, seit letztem Jahr eine Straftat. In den USA leider bisher nur in einigen Staaten. Wir hoffen, dass Hailey so etwas nicht wieder erleben muss!

Ab Minute 08:00 spricht sie darüber ⤵️

