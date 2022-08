Haare wie Rapunzel: Diese Frau war 19 Jahre lang nicht beim Friseur

Haare schneiden? Nö! 🙅🏼‍♀️

Das dachte sich Vanessa Rasmusson wohl etwas länger als die meisten von uns. Ganze 19 Jahre lang ließ sie sich ihre Haarpracht nicht schneiden! Zuletzt kamen ihre Haare auf eine Länge von 1,20 Metern 😮. Aber wieso ging sie nie zum Friseur? Mit 7 Jahren wurden der US-Amerikanerin zuletzt die Haare geschnitten – mit dem Ergebnis war sie damals mega unzufrieden. Als ihre blonden Haare dann wieder wuchsen, fühlte sie sich glücklich. Und das Gefühl möchte wohl keiner aufgeben, oder?

Schnipp schnapp, Haare ab 💇🏼‍♀️

Die zweifache Mutter bekam über all die Jahre zahlreiche Komplimente für ihre langen Haare. Das bestärkte sie natürlich in ihrer Entscheidung, diese nicht abzuschneiden. Bis der Zeitpunkt kam, an dem es ihr zu viel wurde. Die Haare waren ihr Markenzeichen – aber sie wollte nicht nur ihretwegen wahrgenommen werden, sondern auch als Person. Und das sollte natürlich jede*r ❤️! Also wagte Rasmusson den Schritt zum Friseur und ließ sich die Haare kurz schneiden – und wie! Auf Instagram und TikTok teilte sie anschließend das Ergebnis: einen Bob. Ihre Follower*innen reagierten unterschiedlich. Manche waren schockiert, trauerten, doch der Großteil fand es einfach toll. Und wie reagierte die Blondine selbst auf ihr Umstyling? Die liebt ihre neue Frisur! Sie fühlt sich hübsch und selbstbewusst.

Haare wie Rapunzel: Einzelfall?

Scheinbar nicht, wenn man ins Guinness Buch der Rekorde blickt. Dort sind als die längsten Haare einer Dame, die der Chinesin Xie Qiuping aufgeführt – mit 5,62 Metern! 😮 Auch die Kategorie „Längstes Haar eines Teenagers“ wurde vergeben: An die Inderin Nilanshi Patel mit 1,75 Metern.

