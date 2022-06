Größte Spinne der Welt in Australien entdeckt

Der australische Tierschutzverein Barnyard Betty’s Rescue postete auf seiner Facebook-Page eine Huntsman-Spinne, die selbst Expert*innen ins Staunen versetzt.

AUCH INTERESSANT:

Größte Spinne der Welt: Gerettet und freigelassen

Die Spinne wurde damals aus einem benachbarten Haus "gerettet" und dann auf der Tier-Farm des Vereins freigelassen.

Bevor die Tierschützer*innen den Giganten wieder in Freiheit entließen, tauften sie das beinahe autoreifengroße Exemplar noch flugs auf den Namen "Charlotte". Süß!

Huntsman-Spinne: Heimisch in Australien

Huntsman-Spinnen sind in Australien beheimatet. Ihren Namen verdanken sie ihrer speziellen Jagdtechnik. Anders als die meisten ihrer Artgenossen bauen Huntsman-Spinnen keine Netze - sie gehen aktiv auf die Jagd. Dabei erbeuten sie nicht nur Insekten, sondern auch kleine Säugetiere.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Facebook ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Das Besondere: Huntsman-Spinnen nisten sich oft in Schuppen, Garagen oder anderen wenig frequentierten Orten ein. Zumeist lauern sie in Spalten, haben aber auch keine Scheu vor Häusern oder Autos. Da sie sich trotz ihrer Größe auch an glatten Oberflächen festhalten können, sind sie schnell an Wänden und Decken unterwegs.

Größte Spinne der Welt: Verbreitung

Huntsman-Spinnen werden in der Regel etwas über 20 Zentimeter groß. Selten erreichen Exemplare die Größe von "Charlotte", die auf einen Durchmesser von über 40 Zentimeter geschätzt wird. Die gigantischen Krabbler sind übrigens weder giftig noch besonders aggressiv.

AUCH SPANNEND:

Allerdings sollte man ihnen auch nicht zu nahekommen oder sie provozieren, denn sie haben Reißzähne und ein Biss ist auch für den Menschen zumindest unangenehm.

Huntsman-Spinnen gehören zu der Gattung der Riesenkrabbenspinnen und gehören dort zur Familie der sogenannten Echten Webspinnen. Als "Überfamilie" Sparassoidea. Diese umfasst rund 1.200 Arten in 86 Gattungen.

Riesenkrabbenspinnen findet man vor allem in:

Australien

Neuseeland

China

Japan

Florida

Puerto Rico

USA

Oftmals wurden die Tiere als blinde Passagiere eingeschleppt. Überleben können sie allerdings nur dort, wo die Winter warm oder zumindest mild sind.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->